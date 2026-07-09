서부발전, 태안해상풍력 공동 개발

한국서부발전이 글로벌 재생에너지 개발사와 태안권 첫 해상풍력 사업인 태안해상풍력 공동 개발에 나선다. 서부발전은 이번 태안해상풍력을 시작으로 지역상생형 청정에너지 개발단지 조성에 속도를 낼 계획이다.

8일(한국시간) 미국 현지에서 열린 리튬·붕소 플랜트 사업 업무협약(MOU) 체결식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계 반대 방향으로 김복환 KIND 사장, 제임스 캘러웨이 아이오니어 이사회 의장, 이승동 현대엔지니어링 화공사업부장, 김이탁 국토교통부 제1차관, 카일 하우스트바이트 미국 에너지부 차관. 현대엔지니어링 제공

서부발전은 8일 서울 영등포구 한국전력공사 남서울본부에서 글로벌 재생에너지 개발사인 뷔나에너지, 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)와 ‘태안해상풍력 공동개발협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 서부발전과 뷔나에너지, CIP 관계자가 참석했다.



태안해상풍력은 서부발전이 2018년부터 발굴, 추진해 온 사업이다. 태안 해역에 약 5조원을 투입해 500㎿(메가와트) 규모의 풍력발전 단지를 짓는 프로젝트다. 태안권 해상풍력 집적화단지의 첫 사업으로 향후 총 1.4GW(기가와트) 규모 개발단지 조성의 출발점이 될 전망이다. 2029년 준공한 뒤 약 25년간 운영될 예정이다.



특히 이번 사업은 폐지된 태안화력 1호기의 전력 계통 인프라를 활용해, 국내 최초의 ‘석탄발전소에서 청정에너지로의 전환’ 모델을 구현한다는 점에서 의미가 크다.



서부발전은 협약을 계기로 글로벌 기업과 공동 개발 경험을 축적하고 해상풍력 개발 역량을 높일 계획이다. 또 2040년까지 총 13.9GW 규모의 재생에너지 설비를 확보해 탄소중립 실현과 국가 에너지 전환에 기여하기로 했다.



이정복 서부발전 사장은 “태안해상풍력은 서부발전이 지난 7년간 지역사회와 함께 준비해 온 사업”이라며 “석탄발전 중심 지역인 태안을 대한민국 대표 청정에너지 거점으로 전환하는 상징적인 프로젝트가 될 것”이라고 말했다.

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