교통·산업·일자리 선순환… 동두천, 생활밀착 미래도시로 도약 [지방기획]

경기 동두천시가 민선 9기 출범과 함께 교통망 확충과 국가산단 조성, 미군 공여지 반환, 원도심 재생 등을 축으로 도시 경쟁력 강화에 나선다. 시는 지난 4년간 기반을 마련한 사업들을 본궤도에 올려 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 한다는 구상이다. 이를 위해 ‘매일 활기찬 도시 동두천’을 시정 비전으로 내걸고 균형발전·교통혁신·경제활력·시민행복을 4대 시정방침으로 삼아 모두 130개 공약사업을 추진한다.



8일 동두천시에 따르면 교통 경쟁력을 키우는 것은 동두천 발전을 위한 핵심 과제 중 하나다. 수도권 최북단이라는 입지와 상대적으로 부족한 광역교통망은 기업 유치와 인구 유입의 걸림돌로 꼽혀 왔다. 주변 신도시로 인구 유출이 이뤄지면서 2017년 9만8000명이던 동두천시 인구는 올해 10년 전보다 12.2% 감소한 8만6000명대로 줄었다.

평화로 가로환경 정비사업 조감도.

◆GTX-C·공여지 반환… 동두천 성장동력 확보



시는 수도권과의 접근성을 높여 인구를 늘리겠다는 계획이다. 재선에 성공한 박형덕 동두천시장은 GTX-C 노선 동두천 연장을 최우선 현안으로 추진하는 동시에 전철 1호선 셔틀열차 운행과 평화로 가로환경 정비사업을 함께 추진해 광역교통과 생활교통을 동시에 개선하겠다고 밝혔다.



GTX-C 연장사업은 현재 위·수탁 협약과 지방재정투자심사 등 관련 절차를 밟고 있으며 셔틀열차는 2027년 운행을 목표로 추진 중이다. 시는 교통여건 개선이 정주여건 향상은 물론 국가산업단지 활성화와 지역경제 회복으로 이어질 것으로 기대하고 있다.

교통망 확충과 함께 동두천 발전을 가로막아 온 미군 공여지 문제 해결에도 행정력을 집중하고 있다. 시는 캠프모빌과 캠프캐슬의 조속한 반환을 추진하고 캠프케이시와 캠프호비의 계획을 구체화해 중앙정부에 지속적으로 요구할 방침이다. 또 미군 주둔으로 인한 경제적 피해 규모를 객관적으로 산정하는 연구용역을 추진해 국가 차원의 실질적인 지원 근거를 마련한다는 방침이다. 지난 72년간 이어진 공여지 규제를 해소해 지역 개발의 걸림돌을 제거하겠다는 의지로 풀이된다.



동두천시는 규제 해소와 함께 산업 기반 확충을 본격화한다. 시는 올해 12월 준공 예정인 국가산업단지를 중심으로 양주·포천·의정부·연천과 연계한 경기북부 방산혁신클러스터를 조성해 첨단 방위산업 거점도시로 육성할 예정이다. 여기에 폴리텍대학 동두천교육원 설립을 추진해 지역 인재를 양성하고 청년 일자리 기반을 확대하는 등 교통과 산업, 일자리가 선순환하는 도시 경쟁력을 구축한다는 전략이다.

청년·신혼부부 공공임대주택 조감도.

◆원도심 살리고 관광 키우고… 생활 속 변화 확대



시는 도시재생과 문화·관광 분야에서도 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 사업들을 본격 추진한다. 시는 동두천중앙역 일대 노후주거지 정비와 청년·신혼부부 공공임대주택 건립을 통해 정주여건을 개선하고 침체된 원도심에 새로운 활력을 불어넣는다는 계획이다. 주거환경 개선과 생활 인프라 확충을 병행해 청년층의 정착을 유도하고 인구 유출을 막기 위한 기반 마련에도 나선다.



문화·관광 분야에서는 지역의 대표 관광자원인 소요산을 중심으로 체류형 관광 기반 조성에 속도를 낸다. 10여년간 방치됐던 옛 축산물브랜드육타운은 SBS와 협업한 복합문화공간으로 새롭게 단장해 이르면 올 10월 개장한다.



소리이음마당 건립과 약 50만㎡ 규모의 소요산 관광지 확대개발은 단계적으로 추진된다. 시는 아울러 36홀 규모의 파크골프장과 반려동물 테마파크, 소요천 생태하천 복원사업 등을 순차적으로 조성해 등산객이 잠시 들르는 관광지를 넘어 머무르고 소비하는 체류형 관광지로 육성한다는 계획이다. 등산객 중심의 당일 관광을 숙박과 소비가 이뤄지는 체류형 관광으로 전환해 지역 상권 활성화와 생활인구 확대를 이끌겠다는 전략이 깔려 있다.

◆타성 없애고 관행 축소하며 일 잘하는 문화는 강화



박 시장은 민선9기 시정 운영 원칙으로 ‘3무(無)·3약(弱)·3강(强)’ 혁신 시정을 제시했다. 불필요한 상징물 교체 등 행정력 낭비를 차단해 예산을 아끼고 시장 직통문자와 현장민원을 더 강화해 시청의 벽을 없애며 타성에 안주하지 않고 혁신하는 ‘3무(無)’를 실천한다.



또 의전과 관행을 축소해 행사를 시민 중심으로 전환하고 핵심 중심의 원 페이지 보고를 정착시키는 ‘3약(弱)’을 수행하겠다고 밝혔다. 여기에 일 잘하는 강한 공직문화를 조성하고 공약 규모를 3배 확대해 추진하는 ‘3강(强)’을 통해 눈에 보이는 실질적인 도약을 이루겠다는 구상이다.



또 시는 △균형발전 △교통혁신 △경제활력 △시민행복을 4대 시정방침으로 삼아 총 130개 공약사업을 추진한다고 밝혔다. 이는 민선8기 40여개 대비 3배 확대된 규모로 보건복지 30개와 교육 22개, 문화체육관광 19개, 교통과 경제 각 17개, 도시재생 15개, 행정 6개, 안전 4개 등으로 구성됐다. 시민의 삶과 밀접한 생활밀착형 공약을 대폭 확대하고, 자체 공약관리시스템을 통해 공약별 추진상황과 이행률, 투자계획을 체계적으로 관리할 계획이다.



박 시장은 “대한민국 안보를 위해 오랜 기간 희생해 온 동두천 주민들이 이제는 사회로부터 정당한 보상을 받아야 한다”며 “미군 공여지 문제 해결과 GTX-C 노선 연장, 국가산업단지 활성화 등 시민들의 숙원사업을 반드시 완성하겠다”고 강조했다. 이어 “130개 대규모 과업을 완수하기 위해 민선9기는 단 하루도 쉴 시간이 없다. 낮에는 현장을 직접 발로 뛰고 밤에는 보고서를 통독하는 주경야독(晝耕夜讀)의 시간으로 결과를 만들어내겠다”고 피력했다.

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