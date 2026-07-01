삼성전자 초기업노조 "메가 프로젝트, 우리와도 논의해야"

반도체를 맡는 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문이 주축이 된 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부가 정부와 삼성전자 등이 추진 중인 대한민국 대도약 메가 프로젝트와 관련 노사정 협의를 제안했다.

초기업노조는 1일 입장문을 통해 "정부와 회사, 노동조합이 한자리에 모이는 노사정 협의의 장을 제안하며 건설적인 대화를 통해 이 국가적 과제가 대한민국의 새로운 도약으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

초기업노조는 "대한민국 반도체 산업의 경쟁력을 지키기 위해선 천금매골의 자세가 필요하다"며 "핵심 인재와 기술을 확보하는 데 망설임 없는 과감한 투자가 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.

이어 "메가 프로젝트는 대한민국 반도체 산업의 미래를 좌우할 과제"라며 "라인 하나를 가동하기 위해 부지 선정, 인허가, 전력, 용수 등 기반 인프라 확보를 포함하면 최소 5년 이상 걸리는 긴 여정"이라고 주장했다.

초기업노조는 "그만큼 조급함보다는 철저한 준비가 필요하며 긴 호흡으로 미래를 내다보며 차근차근 대비해 나갔으면 한다"고도 했다.

또한 "이 모든 것의 근본에는 사람이 있다"며 "초기업노조는 조합원이 앞으로 일하게 될 현장의 산업 안전, 주거 환경, 인프라가 충실히 갖춰지고 그에 걸맞은 처우가 뒷받침되길 바란다"고 했다.

초기업노조는 "이런 과제는 우리 모두가 뜻을 모을 때 해결할 수 있다"며 "현장을 가장 잘 아는 노동조합이 그 역할을 다하겠다"고 강조했다.

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