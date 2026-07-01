中 항저우서 첫 '로봇학교' 개교…로봇 30대 입학

중국 최초의 로봇 전문학교가 최근 저장성 항저우에서 문을 열고 로봇 30대를 첫 입학생으로 맞았다.

1일 중국 항저우망 등에 따르면 지난달 29일 항저우에서 로봇학교가 정식 개교했다.

중국 최초의 로봇 전문학교가 최근 저장성 항저우에서 문을 열고 로봇 30대를 첫 입학생으로 맞았다. 사진은 지난 6월 29일에 열린 개교식에서 기자가 신입생 로봇을 취재하는 모습. 뉴시스, 바이두 캡처

이 학교는 저장대 로봇연구원이 저장성질량과학연구원, 로봇 분야 대표 기업들과 공동으로 설립했다.

학교 설립은 뛰어난 하드웨어 성능에도 실제 산업과 일상에서 활용할 수 있는 지능과 응용 능력이 부족하다는 업계의 한계를 극복하기 위한 취지에서 추진된 것으로 알려졌다.

첫 입학생인 로봇 30대는 산업, 서비스, 보안, 예술 등 분야에 투입되기에 앞서 학교에서 직무별 전문교육과 기능 평가, 인증 과정을 거치게 된다.

중국 언론들은 이 학교가 로봇 시제품을 실제 현장에 투입할 수 있는 수준으로 고도화하고 성능을 검증하는 산업 플랫폼 역할을 수행하게 될 것이라고 평가했다.

학교 설립을 주도한 저장대 로봇연구원의 주스창 원장은 "저장대는 'VL2A' 아키텍처를 기반으로 한 '논리 두뇌'를 개발해 로봇이 특정 직무에 필요한 전문 기술을 습득할 수 있도록 했다"고 설명했다.

이어 "산업 현장에서 부족한 것은 움직이는 로봇이 아니라 상황을 이해하고 스스로 판단해 업무를 수행할 수 있는 로봇"이라고 강조했다.

이 학교는 '반려 로봇' 양성 과정도 운영한다. 이 과정에서는 감정 인식과 기억 강화 기능 등을 학습시켜 로봇의 자율적 사고와 학습 능력을 높이는 데 중점을 두고 있다.

실제 시연에서는 한 참가자가 소파에 앉아 한숨을 쉬자 옆에 있던 반려 로봇이 이를 감지한 뒤 먼저 위로의 말을 건네고 농담을 하며 분위기를 풀어주는 모습을 선보였다.

<뉴시스>

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