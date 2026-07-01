박용선 포항시장 공식 취임, '포항 지역 상생위원회 설치·운영 계획' 1호 결재

박용선 경북 포항시장은 취임 첫날인 1일 '포항 지역 상생위원회 설치·운영 계획'을 민선 9기 1호로 결재했다.

포항시에 따르면 시는 이 결재가 민선 9기 시정 최우선 가치로 내세운 '화합과 상생'을 구체적 행동으로 옮긴 것이라고 강조했다.

박용선 포항시장은 1일 오전 죽도시장에서 상인과 인사를 나누고 있다. 포항시 제공

가칭 '올 굿 포항 상생위원회'는 민간 전문가, 기업·노동 관계자, 시민대표 등이 참여하는 산업도약, 민생활력, 청년내일, 시민화합 등 4개 분과로 구성된다.

이 위원회는 포스코 위기 공동 대응 및 이차전지·수소·인공지능(AI) 등 첨단산업 투자유치, 골목상권 회복과 소상공인 경영 안정, 청년 일자리 창출 및 산업 생태계 조성, 사회갈등 조정에 힘을 쏟는다.

시는 위원회의 원활한 운영과 정책 실행력을 높이기 위해 공무원과 기업, 관계기관, 시민대표 등으로 구성된 상설 운영사무국을 설치한다.

또 위원회의 안정적 운영을 위해 설치 근거가 되는 조례 제정을 추진하고 연 1∼2회 전략 포럼 및 정기회를 개최한다.

분기별 분과회의를 정례화하고 성과를 정책에 반영하며 시민에게 공개할 예정이다.

박 시장은 이날 새벽 시내버스로 출근하며 시민과 인사를 나눴고 죽도시장을 찾아 상인을 격려했다.

취임식을 마친 뒤에는 시청 구내식당에서 배식 봉사로 직원을 격려했다.

박용선 시장은 "현장·소통·화합 중심의 시정으로 시민에게 약속한 '위대한 포항, 더 나은 내일'을 반드시 실현하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지