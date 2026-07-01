서울경찰청장 “개표소 시위, 불법성 검토 중…시민 안전이 최우선”

박정보 서울경찰청장은 1일 서울 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위의 ‘불법성’에 대해 “검토하고 있는 부분”이라고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관과 박정보 서울경찰청장이 1일 국회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 제3차 전체회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

박 청장은 이날 투표용지 부족 사태에 대한 국회 국정조사 특별위원회 전체회의에서 개혁신당 이준석 의원으로부터 ‘미신고 집회’인 올림픽공원 시위를 어떻게 대응하려고 하냐는 질문을 받고 “고민이 많다”며 “일반적인 집회와 달리 주최자가 없고 시민들이 개별적으로 모였다가 해산하는 특수한 형태”라고 설명했다.

박 청장은 불법 시위 여부를 묻는 질문에 “그 부분도 지금 검토를 하고 있는 부분”이라며 “일견 집시법상 미신고 집회처럼 보이기는 하지만 기존에 저희가 파악하고 있는 집회와는 성격이 완전히 다르기 때문에 (판단이 어렵다)”고 답했다. 그러면서 “개별적인 불법행위에 대해서는 사안별로 대응하고 있다”고 설명했다.

박 청장은 조국혁신당 정춘생 의원으로부터 올림픽공원 시위를 이대로 놔둘 것이냐는 질문에 대해서도 “시민 안전 측면에서 저희가 제일 먼저 고려를 하고 있다”며 “개별 범죄에 대해서는 지금 엄중하게 처벌(하고 있다)”고 설명했다.

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