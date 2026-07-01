닻 올린 민선 9기… ‘민생·성장·청년’이 화두

민선 9기 지방자치단체가 1일 닻을 올렸다. 전국 16개 광역지방자치단체장들은 이날 일제히 ‘민생’을 외치면서 4년간의 임기를 시작했다. 특히 대한민국 최초의 광역자치단체 행정통합 모델이자 수도권 일극 체제에 맞설 ‘전남광주통합특별시’도 역사적인 첫걸음을 내디뎠다.



세계일보가 이날 전국 16개 시·도지사의 취임사 전문을 분석한 결과 ‘시민’과 ‘도민’을 제외하고 공통적으로 두드러진 키워드는 ‘성장’이었다. 16명의 시·도지사 취임사에서 ‘성장’은 모두 116회 등장해 가장 많이 언급됐다. 이어 ‘미래’(114회), ‘삶’(110회), ‘산업’(101회), ‘청년’(71회) 등의 순이었다. 민선 9기 광역단체장들은 새 임기 첫 메시지에서 지역 경제 활성화와 미래 먹거리 확보, 청년 지원을 주요 시·도정 목표로 제시한 셈이다.

취임선서를 하고 있는 박수현 중남도지사, 조상호 세종시장, 민형배 전남광주통합특별시장(왼쪽부터). 연합·뉴시스·뉴스1

이들 모두 민생을 출발점으로 삼았지만 소속 정당에 따라 접근 방식은 미세한 차이를 보였다. 집권 여당인 더불어민주당 소속 단체장들은 ‘인공지능(AI) 대전환’(AX)과 균형 성장, 재정 혁신, 시민 참여, 포용을 주로 앞세우며 이재명정부의 지역주도 성장 기조를 지방정부 차원에서 뒷받침하겠다는 의지를 드러냈다.



실제 민주당 단체장 취임사 곳곳에서는 정부의 균형성장 노선에 발맞추려는 메시지들이 읽혔다. 박수현 충남도지사는 충남을 “대한민국 AI 수도”로 만들겠다고 밝혔고, 민형배 전남광주통합특별시장은 전남광주통합시 출범을 “대한민국 국가운영 방식의 대전환”으로 규정했다. 조상호 세종시장은 “행정수도 완성”을, 이원택 전북도지사는 국회와 정부, 전북도정이 맞물려 돌아가는 ‘원팀 시너지’를 강조했다.

정부의 국가균형 발전 전략인 ‘5극 3특’ 정책에 발맞춰 지방정부가 균형 발전의 핵심 성장 동력 역할을 하겠다는 의미로 풀이된다.

반면 제1야당인 국민의힘 소속 단체장들은 지역별 현안과 기존 시정·도정 성과를 앞세웠다. 이들의 취임사에서는 ‘산업’이 29회로 가장 많이 등장했고 이어 ‘청년’(28회), ‘미래’(24회), ‘삶’(23회), ‘주거’(22회) 순이었다. 정부 정책에 직접 호응하기보다 각 지역의 산업 기반과 기존 성과, 민생 현안을 앞세워 독자적인 시정·도정 운영 공간을 확보하려는 기조로 읽힌다.

민선 9기 서울시정을 이끌게 된 오세훈 시장이 1일 시청에서 열린 제40대 서울특별시장 취임식에 참석해 취임사를 하고 있다. 뉴스1

오세훈 서울시장이 대표적이다. 6·3 지방선거 운동 기간 내내 이재명정부의 약한 고리로 꼽히는 청년과 주거 문제를 앞세웠던 오 시장은 취임사에서도 서울시 차원의 부동산 공급 확대와 청년 정착 지원을 강조했다. 다만 이들은 행정통합과 주거, 교통, 기업 유치 등 핵심 사업 상당수를 추진하려면 중앙정부와 협조가 필수적인 만큼 향후 4년간 견제와 협력의 균형을 동시에 모색해야 하는 과제를 마주하고 있다.

취임사에서 드러난 기조는 주요 단체장들의 첫 결재와 지시사항에서도 이어졌다. 우상호 강원도지사는 ‘AI 데이터센터 추진단 구성’을 1호 결재로 서명했다. 우 지사의 1호 공약인 AI 데이터센터 유치를 본격화하겠다는 취지다.

허태정 대전시장은 ‘취임 100일 프로젝트’를 민선 9기 1호로 결재했다. 취임 100일 프로젝트는 앞으로 100일간 시장 공약사항을 추진 기간과 우선순위에 따라 재구조화해 시정 운영의 효율성을 높이겠다는 내용이다.

우상호 강원틀별자치도지사가 1일 강원대학교 백령아트센터에서 열린 취임식에서 선서를 하고 있다. 강원도 제공

이원택 전북도지사는 ‘간부회의 생중계 추진 계획’을 1호 결재로 처리했다. 도정 핵심 회의 과정을 도민에게 투명하게 공개해 정책 결정 과정에 대한 신뢰를 높이고 도민의 알 권리와 참여를 확대하겠다는 차원이다.

김상욱 울산시장은 ‘120 울산민원센터 고도화 체계 구축’을 1호 결재로 삼았다. 흩어진 민원 창구를 통합하고 2028년까지 생성형 AI 기반 챗봇과 콜봇을 도입해 시민 응답성을 높이겠다는 내용이다. 박완수 경남지사는 ‘전 생애 체감형 5대 복지 프로젝트 추진’을 1호로 지시하며 “3고 때문에 어려운 지역 상권과 취약계층의 버팀목이 될 수 있는 민생 경제를 활성화시킬 방안을 마련하고 추진하라”고 말했다.

채진원 경희대 공공거버넌스연구소 연구원은 “새 집행부 출범 첫날 취임사와 1호 결재는 지지자와 지역 주민들에게 공약 이행 의지를 보여주는 상징적 메시지”라며 “정치가 혐오와 적대적 공생관계로 흐르는 가운데 지방정부 차원에서는 민생과 경제를 회복하고 이를 책임지겠다는 의지를 보여주려 한 것으로 보인다”고 강조했다.

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