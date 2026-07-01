특검 ‘내란 가담’ 김종욱·안성식 구속영장

12·3 비상계엄 당시 해양경찰청의 계엄 가담 의혹을 수사 중인 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 김종욱 전 해양경찰청장과 안성식 전 해경 기획조정관에 대한 신병확보에 나섰다.

윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판 모습. 연합뉴스

종합특검팀은 1일 “김 전 청장과 안 전 조정관에 대해 내란부화수행 및 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 김 전 청장 등은 비상계엄 선포 이후 전국 지휘관 화상회의를 소집해 합동수사본부 구성 시 수사 인력 파견 등을 논의한 혐의를 받는다.



안 전 조정관은 2023년부터 방첩사 내부 규정인 ‘계엄사령부 편성 계획’에 “계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동으로 파견한다”는 내용이 추가되도록 관여했다는 의혹도 있다. 안 전 조정관은 윤석열 전 대통령과 같은 충암고 출신으로 2022년 3월 본청 형사과장 재임 당시 해경 출신으로는 처음 대통령직 인수위원회에 파견됐다. 그는 2023년 총경에서 경무관으로, 지난해 다시 치안감으로 2년 사이 두 계급 승진했다.



앞서 해당 의혹을 수사한 내란 특검팀은 안 전 조정관에 대한 압수수색과 소환조사 등을 벌인 뒤 혐의가 소명되지 않는다고 보고 불기소 처분했다. 종합특검팀이 해당 의혹을 다시 들여다보고 있는 가운데 지난달 17일 해경 본청의 청·차장실과 안 전 조정관의 주거지 등을 압수수색했다. 이후 여인형 전 방첩사령관을 포함한 관련자 30여명을 참고인으로 조사했다. 특검은 안 전 조정관과 공범관계로 지목된 이철우 전 보안과장도 피의자 신분으로 입건했다.

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