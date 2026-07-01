“한국, AI 파도 탔다”… 국내외 11곳 “성장률 3% 이상” 낙관 [뉴스 투데이]

반도체 호황에 매월 수출 기록이 새로 쓰이자 올해 한국 경제가 최고 4%까지 성장할 것이라는 전망이 국내외 기관에서 나오고 있다. 한국은행도 8월 수정 경제전망을 통해 올해 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 상향할 것으로 알려졌다.



1일 금융권에 따르면 영국 리서치 기관인 캐피털 이코노믹스(CE)는 최근 보고서에서 한국의 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 4.0%로 제시했다. 이 기관은 올해 2월 1.0%를 제시했으나 3월 1.6%, 4월 2.7%로 올린 데 이어 지난달 4.0%로 대폭 상향했다. 캐피털 이코노믹스는 보고서에서 “한국 경제가 인공지능(AI) 관련 수출 수요의 큰 파도를 타고 있다”고 짚었다.



이 기관 외에도 블룸버그 집계에 포함된 국내외 42개 기관 중 올해 성장률 전망치를 3%대 이상으로 제시한 기관은 11곳에 달했다. JP모건이 3.7%, 내셔널호주은행·호주뉴질랜드은행, iM증권이 각 3.6%, 블룸버그 이코노믹스와 씨티가 각 3.5%를 예상했다.



뱅크오브아메리카와 호주뉴질랜드은행그룹은 각 3.1%, ING 파이낸셜 마켓과 독일 데카방크는 각 3.0% 등을 제시했다. 국내 재보험사인 코리안리는 4.1%를 제시했다. 국내외 기관을 통틀어 가장 높은 수치다. 이들 기관의 전망치는 한국은행이 5월 제시한 2.6%를 훌쩍 웃도는 수준이다.



올해 성장률 전망치를 기존 3.1%에서 3.5%로 0.4%포인트 높인 씨티는 “지난 4∼5월 예상보다 견조한 경기 지표와 기술 설비투자 계획에 따른 인프라 투자, 9월 초까지 25조원 이상의 2차 추가경정예산 편성 가능성을 반영했다”고 설명했다.



블룸버그 집계에 포함되지 않은 우리금융경영연구소는 지난달 30일 전망치를 3.0%로 제시하면서 “국제 유가 충격을 반도체 특수에 의한 수출·투자 호조, 추경 집행 효과 등이 상쇄할 것”이라고 내다봤다.



지난달 수출이 사상 최초로 ‘1000억달러’를 돌파하는 등 수출 실적이 급등함에 따라 한은이 올해 성장률 전망치를 상향할 가능성도 커졌다. 일각에서는 한은이 8월 수정 경제전망을 통해 최고 3.0%까지 올릴 수 있다는 관측도 나온다. 신현송 한은 총재는 지난달 19일 한국금융학회 학술대회에서 “올해 연간 성장률 전망치가 기계적으로라도 2.6%에서 상향 조정될 것”이라고 예고했다.



다만 높은 성장률 이면에 초양극화가 놓여 있다는 지적도 있다. 캐피털 이코노믹스는 지난달 보고서에서 “(한국 수출 실적이) 전자 산업에 극도로 집중돼 있고 나머지 수출 제조업 부문은 전혀 잘해내지 못하고 있다”며 “전자 산업을 제외한 수출은 2022년 이후 제자리걸음”이라고 분석했다. 이 기관은 특히 제조업 부문에서 중국의 추격, 트럼프 관세 리스크 등을 위험요인으로 언급했다.



조영무 NH금융연구소 소장은 “올해 경제성장률을 볼 때는 지난해 대비 기저효과와 초양극화를 유의해야 한다”며 “총량 경제지표에 가려진 어려운 산업·계층 등에 정부 재정을 통한 실질적 지원이 이뤄져야 한다”고 당부했다.

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