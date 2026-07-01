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조상호 세종시장 “민선5기는 행정수도 완성 골든타임, 시대적 소명 이룰 터”

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세종=강은선 기자 groove@segye.com

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조상호 세종시장은 “민선5기엔 세종시 행정수도 완성이라는 시대적 소명을 이뤄내겠다”고 밝혔다. 

 

조상호 시장은 1일 세종시청 여민실에서 연 취임식에서 “대한민국은 수도권 중심의 틀에서 벗어나 지역이 성장의 주체가 되는 ‘국가균형성장’의 시대로 나아가야 한다”며 “그 중심에 세종시가 있고 세종이 대한민국의 새로운 미래가 될 것”이라고 말했다.

 

조 시장은 이어 “수도권에 집중된 기능과 기회를 재배치해 대한민국 국토공간의 대전환을 이끄는 핵심 도시는 세종시”라며 “도시의 외형적 성장을 넘어 시민 삶이 좋아지는 도시, 행정기능 뿐 아니라 사람과 기업, 문화가 함께 역동하는 도시를 만들겠다”고 강조했다. 

 

조상호 세종시장이 1일 세종시청 여민실에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 세종시 제공
조상호 세종시장이 1일 세종시청 여민실에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 세종시 제공

그는 “올해 세종시의 예산 대비 채무비율은 22.3%에 이르렀고 내년에는 25%를 넘어 ‘재정주의단체’로 지정될 수 있다”고 우려를 표명하면서 “관례적 집행과 비효율은 과감히 덜어내고 필요한 곳엔 책임있게 투자하겠다”고 말했다. 

 

조 시장은 “재정은 더 이상 미룰 수 없는 절박한 과제”라면서 “냉정한 진단과 과감한 혁신으로 단기 처방이 아니라 세종의 미래를 지탱할 지속가능한 재정 기반을 다시 세우겠다”고 목소리를 높였다. 

 

조 시장은 5대 전략과제로 행정수도 완성, 자족경제 실현, 문화복지 진흥, 지역 균형성장, 소통과 협치를 제시했다. 

 

그는 “행정수도는 세종만의 과제가 아니라 이제 대한민국의 새로운 성장 전략이 됐다”며 “국가 핵심시설을 세종시로 이전하는 근거가 될 행정수도 특별법이 제정될 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

 

그러면서 “세종에 설치될 국회세종의사당과 대통령세종집무실이 대한민국 변화의 상징이 되도록 시민과 함께 힘을 모으겠다”고 역설했다. 

 

세종 읍면지역과 신도심 격차 해소 등 지역 내 균형성장을 이끌고 시민 참여 정책을 펼치겠다고 약속했다. 

 

조 시장은 “기업을 유치해 일자리를 만들고 보통교부세 개선과 새로운 재원 확보로 지속 가능한 재정 기반을 만들겠다”며 “저는 ‘세종시민의 최후의 보루’라는 각오로 행정수도를 완성하고 자족 기능을 확충하는 데 최선을 다하겠다”고 했다. 

 

이날 취임식은 시민과 축하 내빈 등 300여명이 참석한 가운데 시장 취임사 외에 별도의 공연이나 축하 행사 없이 간소하게 진행됐다.


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