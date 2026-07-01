'국민성장펀드-M.AX 프론티어 프로젝트' 민간합동 간담회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

1일 서울 영등포구 산업은행 대회의실에서 '국민성장펀드-M.AX(제조업 인공지능 전환) 프론티어 프로젝트' 민간합동 간담회가 열렸다.

이번 간담회에서는 김정관 산업통상부 장관과 이억원 금융위원장을 비롯해 AI팩토리,로봇, 미래차 등 AX를 선도하는 기업들의 대표들이 참석해 산업현장의 투자수요를 청취하고, 국민성장펀드를 활용한 투자전략과 프로젝트 발굴 방안을 논의했다.

M.AX 프론티어 프로젝트는 M.AX 분야의 선도기업을 육서앟며, 피지컬 AI 시대에 새로운 산업영역을 개척하는 산업•급융 협동 프로젝트다.

국민성장펀드는 지난 6월 25일 LS전선 초고압 해저케이블 생산공장 증설 사업에 800억원을 투자 하기로 했으며, 올해 16조원 규모의 M.AX 프론티어 프로젝트에 투자할 예정이다.

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