‘도깨비’ 공유, 김고은·유인나 장난 공세에 “2대 1로 있으니까 힘들다”

배우 공유가 드라마 ‘도깨비’에 함께 출연한 김고은, 유인나와 만남에서 두 사람의 연이은 장난에 결국 “2대 1로 있으니까 힘들다”며 웃음 섞인 항복을 선언했다.

배우 공유가 드라마 ‘도깨비’에 함께 출연한 김고은, 유인나와 만남에서 두 사람의 연이은 장난에 결국 “2대 1로 있으니까 힘들다”며 웃음 섞인 항복을 선언했다. tvN Joy

1일 tvN은 20주년 에디션 ‘도깨비 10주년 여행’에 앞선 모임 영상을 공개했다. 영상에는 드라마 ‘도깨비’에서 함께 호흡을 맞췄던 공유, 김고은, 유인나가 다시 만나 여행 계획을 세우는 모습이 담겼다.

이날 가장 먼저 밝은 에너지로 분위기를 띄운 것은 유인나였다. 그는 반가움을 드러내며 등장했고, 공유는 “잘 있었냐”며 그를 맞이했다. 김고은도 “언니 여전히 예쁘다”고 포옹으로 반가운 마음을 표현했다.

세 사람은 오랜 시간이 흘렀음에도 변함없는 친밀한 분위기 속에서 반갑게 인사를 나눴다. 다만 함께 출연했던 이동욱은 다른 일정으로 인해 이날 모임에는 참석하지 못했다.

식사를 앞두고도 세 배우의 유쾌한 호흡은 이어졌다. 김고은은 음식을 바라보며 “일단 먹어도 되느냐. 아직 어른이 젓가락을 들지 않았다”고 말하며 공유를 향해 장난을 던졌다. 이에 공유는 “평소대로 하라. 어른 같은 소리하고 있다”고 웃으며 받아쳤다.

이어 공유는 김고은에게 “사실 제일 짜증 나는 스타일이다”고 농담을 건넸다. 호칭은 ‘선배’라고 하지만 “거의 부려 먹는다”고 밝혔다.

이후에도 두 사람의 장난은 멈추지 않았다. 공유가 “미리 고기를 구워둘 걸 그랬다”고 말하자 김고은은 “결국 안 했지 않나”라고 받아쳤고, 유인나 역시 “다음부터는 미리 준비해 달라”고 한마디를 보태며 함께 놀리기 시작했다.

계속되는 두 사람의 장난 공세에 공유는 결국 “2대 1로 있으니까 힘들다”고 말하며, 오랜 시간 함께한 배우들의 자연스러운 티키타카를 그대로 드러냈다.

한편 tvN이 공개한 이번 모임 영상은 작품 ‘도깨비’를 사랑했던 시청자들에게 반가운 재회를 선사했다.

누리꾼들은 “공유 혼자 여동생들에게 기 제대로 빨린다”, “김고은 귀엽다”, “이 조합 좋다”는 등의 댓글을 남겼다.

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