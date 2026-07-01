노태악 "사전투표 개선안 마련돼야"…선관위원들도 대체로 공감

노태악 전 중앙선거관리위원장은 1일 사전투표 제도 개선이 필요하다는 입장을 밝혔다.



노 전 위원장은 이날 국회 국정조사 특별위원회 전체회의에서 '사전투표를 손봐야 하지 않느냐'는 국민의힘 신동욱 의원 질의에 "아무래도 사전투표 후에 본투표까지 상황을 반영하지 못한다는 점과 (사전투표 용지를) 보관한다는 점에서 더 좋은 개선방안이 마련되면 좋겠다"고 답했다.

노태악 전 중앙선거관리위원장이 1일 국회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 제3차 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

허철훈 전 중앙선관위 사무총장도 "사전투표 제도는 투표율이 낮아서 도입돼 편의성 측면은 고려됐다"면서도 "투명성 측면에서는 개선이 필요하다"고 말했다.



현직 중앙선관위원들도 사전투표 제도의 장점은 인정하면서도 개선 필요성에는 대체로 공감했다.



위철환 중앙선관위원장 직무대행은 "사전투표가 시간적·장소적 장애를 극복해 국민 참정권 행사에 큰 도움이 된 것은 사실"이라면서도 "관외 투표가 (선관위) 직원이나 투표 종사자들에게 큰 부담으로 작용하고 있는 것도 사실"이라고 짚었다.



남래진 위원은 "사전투표 제도가 투표율 제고에 도움이 된 것은 사실"이라며 "지금 상황이 여러 가지로 그 당시와 달라져 전면적인 재검토가 필요하다"고 말했다.



김대웅 위원도 "사전투표가 가진 장점이 있어 종합적으로 검토해서 조금 더 나은 새로운 제도로 만드는 것이 필요하다"고 주장했다.



전현정 위원은 "사전투표는 투표의 편의성을 위해 도입된 제도라 장단점이 있다"며 "정치권의 논의와 국민들의 의사가 중요하다"고 답했다.



다만 조성대 위원은 "사전투표 제도 자체는 문제가 없다"고 말했고, 박순영 위원도 "사전투표 방식에 무슨 문제가 있다고 생각하지 않는다"고 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지