황정음, 많이 힘들었나 "진짜 행복 별 거 없는데…"

배우 황정음이 숯가마 찜질방을 찾았다.

황정음은 1일 자신의 유튜브 채널에 '육아 탈출했다가 인지도도 탈출한 날'이라는 제목의 영상을 올렸다.

황정음. 유튜브 캡처

이날 그는 연신 자연 광경을 보고 감탄했다.

사우나를 다 끝내고선 평상에 누워 "너무 행복하다. 오랜만이다 이런 행복감은"이라고 말했다.

그러면서 "진짜 행복 별 거 없는데"라고 했다.

그는 최근 점사를 보면서 남자운에 대해 물었다.

이와 관련 "사랑 없이 어떻게 사냐. 인간은 사랑을 해야 한다. 우리는 사랑을 하려고 태어난 것"이라고 했다.

이어 제작진이 또 남자를 만나고 싶냐고 묻자 "만나는 건 어때. 당연히 사랑을 해야죠"라고 했다.

아울러 "한 사람이랑 진하고 깊게 약간 그러는 것 같다"고 했다.

또 "사랑도 힘들고 팔자도 세고"라고 했다.

그는 제작진과 야외에서 삼겹살을 먹으며 "(돌아)가기 싫다"고 아쉬워했다.

한편 황정음은 올 2월 전 소속사 와이원엔터테인먼트로부터 이태원의 고급 단독주택에 대해 가압류가 걸렸다.

청구금액은 2억8200만원으로, 황정음은 해당 단독주택을 지난 2020년 46억원에 매입했다.

또 그는 지난해 회삿돈 약 43억원을 횡령한 혐의로 불구속 기소돼 같은 해 9월 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고받았다.

황정음은 2022년 1인 기획사인 훈민정음엔터를 설립한 후 4년간 대중문화예술기획업에 등록하지 않아 논란을 빚기도 했다.

<뉴시스>

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