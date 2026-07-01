조혜련 "박미선 아들인 줄 몰랐다…연기 너무 잘해"

코미디언 조혜련이 코미디언 박미선 아들의 연기력을 극찬했다.

조혜련은 30일 유튜브 채널 '롤링썬더'에서 MC 이경실·박미선과 게스트로 출연한 코미디언 이선민과 함께 다양한 이야기를 나눴다.

조혜련은 "여기 (박미선) 아들이 대박이다"라며 "아들이 성을 바꿔서 연극배우로 활동을 한다"고 했다.

그는 "2년 전에 연극 '사랑해 엄마' 오디션을 보러 왔는데 걔가 알고 보니 언니(박미선) 아들이더라. 성을 최 씨로 바꿔서 돌아다니더라"라고 말했다.

조혜련은 "얼굴도 귀엽고 잘생기고 연기도 잘한다"고 했다.

이어 "재밌는 게 봉원 오빠가 한번은 박미선 동생과 (아들이 출연하는 연극을) 보러 왔다"고 했다.

그는 "(아들이) 연기하는데 '상엽이가 어디 있냐'며 봉원 오빠가 못 알아봤다"고 말했다.

조혜련은 "상엽이가 연기를 그렇게 할 애가 아니다. 항상 조용해서"라며 "(나중에서야) '쟤가 상엽이라고, 맞네 내 아들이네' 이렇게 된 것"이라고 했다.

이에 박미선은 "난 (아들이 배우를) 안 했으면 하는데 이걸 어떻게 할 수가 없다"고 했다.

<뉴시스>

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