최미나수, 발리 비치룩 1위 이끌었다…적극적인 태도로 화이트 레이블 첫 승 견인

최미나수가 끝까지 잃지 않는 집중력과 적극적인 현장 대응으로 팀의 첫 승을 이끌며 존재감을 다시 한번 입증했다.

30일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁(킬잇)’에서는 글로벌 시티룩 기획전 미션이 펼쳐진 가운데, 최미나수는 발리 비치룩 스타일링을 담당해 소비자들의 선택을 받기 위한 경쟁에 나섰다.

최미나수가 끝까지 잃지 않는 집중력과 적극적인 현장 대응으로 팀의 첫 승을 이끌며 존재감을 다시 한번 입증했다. tvN ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁’

팝업스토어 운영을 앞둔 최미나수는 처음 도전하는 형식의 미션임에도 자신감을 감추지 않았다. 그는 “팝업은 처음이지만 다른 캐릭터에 비해 대중성이 있으니까 자신 있다”라며 “이번 미션도 화이트 레이블이 1등 할 것”이라는 기대감을 드러냈다.

최미나수는 자신만의 간결하면서도 세련된 감성을 담아 발리 비치룩을 완성했다. 그 결과 소비자 평가에서 가장 높은 선택을 받으며 해당 스타일 부문 1위에 올랐고, 화이트 레이블은 이번 미션을 통해 첫 승리를 기록하는 성과를 거뒀다.

방송에서는 스타일링뿐 아니라 현장에서 보여준 최미나수의 적극적인 움직임이 특히 눈길을 끌었다. 그는 더 많은 방문객을 유치하기 위해 직접 외국인 고객들에게 다가갔고, 자연스러운 소통으로 구매까지 이어지도록 힘을 보탰다.

또 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팝업 소식을 접한 뒤 직접 현장을 찾은 방문객들이 등장하자 최미나수는 예상보다 많은 팬들의 발걸음에 놀라움을 감추지 못했다. 여기에 가족인 아버지까지 현장을 찾으며 마지막 순간까지 팀에 힘을 보태는 모습도 방송을 통해 공개됐다.

이번 프로젝트에서 그는 주변 상황에 흔들리지 않고 맡은 역할에 충실한 태도를 보였다. 일부 팀원들의 움직임이 기대에 미치지 못하는 상황에서도 최미나수는 자신의 역할을 묵묵히 수행하며 끝까지 최선을 다했다. 이러한 노력은 발리 비치룩 부문 1위라는 결과와 함께 화이트 레이블의 첫 승으로 이어지는 데 큰 공을 세운 것으로 보인다.

최미나수는 이번 글로벌 시티룩 기획전에서는 현장 대응 능력과 실행력을 증명했다. 스타일링 역량은 물론 적극적인 홍보와 고객 응대까지 책임지며 팀의 성과에 핵심적인 역할을 수행했고, 프로그램 속 존재감을 한층 더 확실하게 각인시키는 계기가 됐다.

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