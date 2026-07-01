던 "문신하면 집 나가라더니"…결국 부모님과 함께 새겼다

가수 던이 부모님과 함께 문신을 새기게 된 사연을 전했다.
던은 6월30일 유튜브 채널 'TEO테오'에 그룹 NCT 쟈니와 함께 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
MC 장도연이 "부모님에게 물려받은 DNA가 뭐냐"고 물었다.
던은 "(부모님이랑) 거의 분신처럼 똑같다. 엄마 아빠랑 같이 문신도 했다"고 했다.
던은 목 주변 옷을 살짝 내리며 문신을 공개했다.
그는 "처음 문신할 때 부모님이 엄청 싫어하셨다. 문신 한 사람들 보일 때마다 '넌 문신하면 짐 싸서 나가라'고 했다"고 말했다.
이어 "근데 성인이 되니까 너무 하고 싶었다. 처음엔 '난 성인이니까' 생각하면서 그냥 했다"고 했다.
그는 "어느날 타투를 부모님이 보게됐다. '너 이게 뭐냐'면서 침 발라서 막 지워보려고 하셨다"고 말했다.
던은 "그런데 나중에 (타투가) 멋있어 보였는지 제가 같이 하자고 먼저 물어봐서 결국 함께 타투를 하게 됐다"고 했다.
<뉴시스>
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