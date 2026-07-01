장욱진 외교조정관, 美 NSC·국무부와 민주주의·인권 현안 협의

외교부는 장욱진 글로벌다자외교조정관이 지난 6월 29∼30일(현지시간) 미국 워싱턴를 방문해 민주주의·인권 현안과 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다고 1일 밝혔다.

미국 워싱턴 D.C. 국무부 청사. 신화연합뉴스

장 조정관은 방미 기간 라일리 반스 미 국무부 민주주의·인권·노동국 차관보, 마이클 디솜브리 국무부 동아시아태평양국 차관보, 아이번 캐너패시 백악관 국가안보회의(NSC) 아시아 담당 수석국장과 각각 면담했다.

외교부에 따르면 장 조정관은 한·미 양국이 민주주의와 인권 분야에서 긴밀한 협의를 이어온 점을 평가하고, 글로벌 인권 상황 개선을 위한 미국 측의 노력을 평가했다. 이어 우리 정부도 민주주의와 인권을 중시하는 일관된 기조 아래 국제사회와의 협력을 지속적으로 강화해 나갈 것이라고 밝혔다.

앞서 반스 차관보는 지난달 8일 방한해 서울에서 장 조정관과 면담했다. 당시 반스 차관보는 납북자·국군포로 가족과 부산 세계로교회 손현보 목사도 만나 의견을 청취했다. 미 국무부 민주주의·인권·노동국은 세계 각국의 인권 상황을 모니터링하고 연례 인권보고서와 인신매매 보고서, 국제종교자유 보고서 등을 작성하는 부서다.

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