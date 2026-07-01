불꽃야구 측, 지역 비하 논란 배재고 편 방송 안 한다…"심각한 사안"

제작사 스튜디오C1이 야구 예능 '불꽃야구'에 출연했던 배재고 야구부의 5·18 광주민주화운동 조롱과 지역 비하 응원 논란을 엄중하게 받아들이고, 해당 회차의 방송을 취소했다.

스튜디오C1은 1일 공식 입장문을 통해 "제작진은 최근 불거진 배재고 관련 사안을 심각하게 바라봤다"며 "이에 따라 7월6일 방송 예정이었던 배재고 편은 방송하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.

이어 "7월13일 오후 9시 성남고 편으로 찾아뵙겠다. 시청자 여러분의 많은 양해를 부탁드린다"고 전했다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 광주제일고와의 경기에서 6-2로 앞서던 중 덕아웃에서 "스타벅스 가야지", "탱크데이"라는 구호를 외쳤다.

계속된 구호에 광주일고 측은 "그만하라. 스타벅스가 왜 나오느냐"며 심판진을 통해 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.

해당 구호는 지난 5·18 민주화운동 기념식 당일 스타벅스 코리아가 텀블러 판매 촉진 행사를 시작하며 '5·18 탱크데이', '책상에 탁'이라고 홍보했던 사건을 연상케 해 공분을 샀다.

배재고는 지난달 7일 서울 고척스카이돔에서 열린 SBS플러스 '특집 불꽃야구 생중계'에서 은퇴한 프로야구 레전드들로 구성된 불꽃 파이터즈와 맞대결을 펼쳤다.

해당 경기는 생중계로 방송됐으며 이후 편집된 버전으로 공개될 예정이었으나, 이번 논란으로 방송되지 않게 됐다.

<뉴시스>

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