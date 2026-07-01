‘국가공무원 5급 조기 승진제’ 공개경쟁시험 첫 시행…100명 선발

정부가 일 잘하는 6급 국가공무원 100명을 5급 조기 승진 대상자로 처음 선발한다.

인사혁신처는 1일 ‘2026년도 국가공무원 5급 조기 승진제 공개 경쟁 승진 시험’ 시행 계획을 인사처 누리집에 공고했다.

인사혁신처. 연합뉴스

5급 조기 승진제는 업무 성과가 우수한 6급 국가공무원을 신속히 특별승진 임용해 정부 핵심 인재로 키우기 위해 올해 도입됐다. 6급 공무원에게 승진에 필요한 재직 기간(2년)에 관계없이 응시 자격을 부여한다. 직렬 제한도 두지 않는다.

선발 예정 인원은 ‘일반 정책 인재’ 90명, ‘첨단 과학 기술 인재’ 10명이다.

일반 정책 인재는 △경제·금융 10명 △조세·조달 7명 △국방·통일 10명 △기획조정 12명 △과학기술 10명 △산업·국토·환경·에너지 14명 △생명자원 9명 △교육·문화 8명 △보건복지·고용노동 10명으로 나눠진다. 소속 부처에 따라 분과별로 배정된다. 예를 들어 재정경제부나 기획예산처, 공정거래위원회, 국가데이터처, 금융위원회 소속인 경우는 경제·금융 분과에 배정된다.

인사혁신처 제공

첨단 과학 기술 인재는 직렬과 무관하게 인공지능(AI)·반도체·바이오 등 혁신 산업, 정보 보호 등 첨단 과학기술 분야 역량과 실적이 우수한 특화 인재 누구나 응시 가능하다.

다만 원서 접수는 직무 수행 능력과 역량이 탁월하고 행정 발전에 공헌한 실적이 인정돼 각 부처의 추천을 받은 6급 공무원을 대상으로 이뤄진다. 기간은 27일부터 다음 달 6일까지다.

이어 9월1∼2일 성과 심사, 9월29일∼10월1일 역량 평가, 11월14∼15일 면접을 거쳐 11월 말 선발한다. 합격자는 내년 초 5급 조기 승진자 교육을 받은 뒤 부처 배치 및 승진 임용될 예정이다.

최동석 인사처장은 “일 잘하는 정부 구현을 위해선 유능한 실무직 공무원들이 관리직으로 빠르게 성장할 수 있는 기회가 보장돼야 한다”며 “앞으로도 성과와 능력 중심의 인사 체계를 확립할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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