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[월드컵] NASA "미국이 월드컵 우승하면 달에 축구공 보낸다"

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"미국이 월드컵에서 우승하면 달에 축구공을 보내겠습니다. 행운을 빌어요"

미국 항공우주국(NASA)은 미 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 우승하면 달에 축구공을 보내겠다며 자국 대표팀의 선전을 기원했다고 AFP통신이 지난달 30일(현지시간) 보도했다.

재러드 아이작먼 NASA 국장. AP연합뉴스
재러드 아이작먼 NASA 국장. AP연합뉴스

재러드 아이작먼 NASA 국장은 이날 달 기지 건설계획을 설명하는 행사장에서 "미 대표팀의 도전과제는 월드컵 우승이다. 임무를 완수하세요"라며 미 대표팀 선수들을 응원했다.

아이작먼 국장은 미 최초 우주비행사 앨런 셰퍼드가 지난 1971년 달에서 몇차례 골프 스윙을 한 일화를 소개하면서 "미 대표팀이 우승하면 축구공을 달에 보내겠다"고 약속했다.

셰퍼드는 당시 달 탐사 임무를 완료하고 달 표면을 떠나기 전 미리 챙겨간 골프채와 골프공으로 인류 최초로 달에서 골프를 쳐 화제가 됐다.

아이작먼 국장은 "우리는 앨런 셰퍼드를 능가해 축구공을 달에 보낼 것"이라며 "이것이 미 대표팀에 작은 동기가 되길 바란다"고 말했다.

지난 6월 25일 월드컵 조별리그 D조 미국과 튀르키예의 경기가 끝난 후 모여 있는 미국 축구 대표팀 선수들. 로이터연합뉴스
지난 6월 25일 월드컵 조별리그 D조 미국과 튀르키예의 경기가 끝난 후 모여 있는 미국 축구 대표팀 선수들. 로이터연합뉴스

NASA의 달 기지 건설 프로그램 책임자인 카를로스 가르시아 갈란도 "미국이 월드컵에서 우승하면 반드시 (우주선에 축구공 탑재를 위한) 공간을 마련할 것"이라고 했다.

미국은 멕시코, 캐나다와 함께 이번 월드컵을 공동 개최했다. 조별리그를 1위로 통과한 미 축구 대표팀은 오는 2일 보스니아 헤르체고비나와 32강전을 치른다.

<연합>


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