수족구병 7주째 확산…의심되면 어린이집 보내지 마세요

대표적 여름철 감염병인 수족구병이 영유아를 중심으로 7주째 확산하고 있어 학부모 등의 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

입과 손, 발에 물집이 생기는 급성 바이러스 질환인 ‘수족구병’. 여름과 가을에 주로 발생해 우리 아이들을 괴롭히는 대표적인 여름철 감염병이다.

그런데 최근 영유아를 중심으로 수족구병이 7주 연속 확산하면서 환자가 빠르게 늘고 있어 각별한 주의가 요구된다.

특히 전파 속도가 빠르기 때문에 수족구병 진단을 받으면 어린이집이나 유치원 등 단체생활을 멈추는 게 감염 확산을 막는 가장 효과적인 방법이라고 의료계는 강조했다.

5세 이하 영유아에 흔한 수족구병…수두와는 달라

수족구병은 대개 콕사키바이러스나 엔테로바이러스 등 장바이러스에 감염돼 발생한다.

서울대병원에 따르면 이들 바이러스에 의해 발생하는 수족구병은 5월에 시작해 8월에 정점을 보인다.

수족구병은 면역력이 약한 5세 이하 영유아에서 흔히 발생하며, 감염 후 3∼5일간 잠복기를 거친다. 초기 증상으로는 미열, 인후통, 식욕 부진 등이 있다.

이후에는 혀, 입천장, 잇몸, 입술 안쪽 등 구강 점막에 통증을 동반한 물집과 궤양이 생긴다. 통증이 심한 경우 침을 삼키지 못해 침을 많이 흘리기도 한다.

수족구병의 증상. 게티이미지뱅크

수족구병은 수두와 증상이 비슷해 둘을 혼동하기 쉽지만, 그 원인과 양상은 다르다.

수두는 수두-대상포진 바이러스 감염으로 발생한다. 얼굴이나 몸통에서 발진이 시작돼 전신으로 퍼진다. 이후 수포, 농포, 딱지의 형태로 변하는데, 그 과정에서 가려움이 따른다.

반면 수족구병은 환자의 대변이나 침·가래·콧물 등의 호흡기 분비물, 물집의 진물에 존재하는 바이러스를 통해 전파된다. 장난감, 놀이기구 등 공용 물품을 함께 쓰는 환경에서는 간접 접촉으로도 쉽게 퍼질 수 있다.

대부분 3∼7일 내 자연스럽게 호전되지만, 입안 통증 때문에 물이나 음식 섭취가 줄어 탈수 위험이 커질 수 있어 수분 섭취에 신경 써야 한다.

수족구병은 드물게 합병증이 발생할 수도 있다. 고열이 지속되거나 반복적인 구토, 경련, 의식 저하 등이 나타나면 무균성 뇌수막염, 뇌염, 심근염으로 이어질 수 있어 즉시 응급실을 방문해야 한다.

수족구병 확산세…“단체생활 중단해야 감염 막아”

최근 수족구병이 영유아를 중심으로 7주째 확산하고 있다.

26일 질병관리청에 따르면 올해 25주차(6월 14∼20일) 표본감시 의료기관에서 수족구병 의심 증상을 보이는 환자 분율(의사환자분율)은 1000명당 11.2명이었다.

의사환자분율은 18주차(0.9명)를 기점으로 매주 늘면서 올해 들어 처음으로 1000명당 10명을 넘어섰다.

수족구병 예방수칙. 게티이미지뱅크

수족구병은 백신이나 치료제가 없으므로 개인위생 관리가 가장 효과적인 예방법이다. 외출 후나 식사 전후, 기저귀 교체 후에는 흐르는 물과 비누로 손을 씻어야 한다.

또한 아이들이 자주 만지는 장난감, 문고리 등을 청결하게 유지하고, 수건이나 식기 등 개인 물품도 함께 사용하는 것을 피하는 것이 좋다.

의료계는 수족구병은 치료제보다 예방이 중요한 질환인 만큼, 증상이 의심되면 등원을 미루고 충분히 회복한 뒤 단체생활을 재개해야 한다고 강조했다.

윤기욱 서울대병원 소아청소년과 교수는 “수족구병이 의심되거나 진단된 경우에는 전염력이 약해질 때까지 어린이집·유치원 등 단체생활을 중단하는 것이 감염 확산을 막는 가장 효과적인 방법”이라고 말했다.

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