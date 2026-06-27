베네수엘라 강진 사망 920명↑…실종 5만명 추정, 구조당국 비상

25일(현지 시간) 베네수엘라 바르가스주 라과이라에서 한 주민이 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해 위를 걷고 있다. 뉴시스

베네수엘라 북부 해안을 강타한 규모 7.5 강진의 여파로 인명 피해가 걷잡을 수 없이 확산하고 있다. 사망자가 920명으로 늘어난 가운데 실종자가 5만 명을 넘어서면서 추가 희생자 발생이 불가피한 상황이다.

뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 26일(현지시간) 지진에 따른 사망자가 920명으로 증가했다고 발표했다.

부상자는 최소 3360명에 달한다. 현재 약 172명이 붕괴된 건물 잔해 속에 갇혀 있는 것으로 파악됐다.

이는 수 시간 전 델시 로드리게스 대통령 권한대행이 발표한 사망자 589명, 부상자 2980명에서 급격히 증가한 수치다.

재난 대응 시간이 경과함에 따라 인명 피해 규모가 가파르게 상승하는 양상이다.

호르헤 로드리게스 의장은 최소 3000명의 이재민이 발생했다고 설명했다. 병원 13곳과 상업시설 25곳을 포함해 약 1400채의 건물이 심각한 파손을 입었다.

톰 플레처 유엔 인도주의업무조정국(OCHA) 사무차장 겸 긴급구호조정관은 이번 지진으로 인한 실종자가 5만 명을 넘어섰다고 밝혔다.

그는 사상자 규모가 앞으로 더욱 가파르게 상승할 것으로 경고했다.

실종자 5만 명이라는 수치는 재난 초기 피해 집계 기준이 혼재된 상황에서 도출됐다.

향후 정확한 사망 및 실종 규모 파악을 위해 재난 당국 간 통계 기준 일원화가 시급한 과제로 대두되고 있다.

호르헤 로드리게스 의장은 현재까지 재난 현장에서 243명이 구조됐다고 덧붙였다. 그는 “구조된 사람 한 명 한 명은 모두 기적”이라며 현장의 절박한 상황을 전했다.

베네수엘라 정부는 미국, 멕시코, 엘살바도르, 스위스, 콜롬비아, 스페인, 에콰도르, 칠레, 도미니카공화국, 파나마 등 10개국 및 유엔 소속 구조 인력이 현장에 투입돼 활동 중이라고 발표했다.

이번 참사는 24일 오후 6시 4분쯤(현지시간) 베네수엘라 북부 해안 도시 모론 인근에서 발생한 규모 7.2의 지진에서 시작됐다.

단 39초 뒤 인접한 지점에서 규모 7.5의 강력한 지진이 연달아 발생하며 피해를 키웠다.

베네수엘라 재난 당국은 두 차례의 본진 이후 현재까지 여진이 지속적으로 발생했다고 발표했다.

끊임없는 진동으로 건물 추가 붕괴 위험이 고조되면서 대다수의 주민들은 실내로 복귀하지 못한 채 거리와 광장에서 밤을 지새우고 있다.

한편 베네수엘라 북부 해안은 카리브판과 남아메리카판이 충돌하는 경계선에 위치해 지진 발생 위험이 상존하는 지역이다.

특히 본진 발생 직후 인접 단층에서 규모 7 이상의 강진이 연속으로 발생하는 연쇄 강진 현상은 지표면 파괴력을 극대화하여 얕은 심도의 건물 기초를 완전히 붕괴시키는 특징이 있다.

여기에 베네수엘라의 장기적인 경제 위기로 인한 국가 재난 대응 인프라 노후화와 건축물 내진 설계 미비가 겹치면서 초기 인명 구조의 골든타임 확보에 치명적인 한계로 작용하고 있다.

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