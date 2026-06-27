폭염보다 무서운 ‘여름 불청객’…고온다습한 날씨가 ‘돌발성 난청’ 부른다

여름철 고온다습한 날씨가 귀 건강을 위협하는 ‘돌발성 난청’의 주범이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

만약 한쪽 귀에서 갑자기 난청이 발생하거나 ‘삐’ 소리가 나는 이명이 나타난다면 돌발성 난청을 의심해 볼 수 있다. 게티이미지뱅크

강동경희대학교병원 한방안이비인후피부과 김민희 교수팀은 2007년부터 2019년까지 12년간 약 36만 건의 건강보험 빅데이터를 분석한 결과, 기온과 습도 등 기상 요인이 돌발성 난청 발병에 밀접한 영향을 미친다는 사실을 국내 최초로 확인했다고 밝혔다.

연구 결과에 따르면 돌발성 난청 발생률은 겨울에 가장 낮고 여름에 가장 높은 것으로 나타났다. 특히 온도·습도·강수량을 종합 분석했을 때 이 세 가지 요소가 동시에 나타나는 고온·고습·강수 환경에서 발병 위험이 가장 컸다. 김 교수는 이를 두고 계절 변화가 뚜렷한 ‘한국형 여름’ 기후가 발병 위험을 높이는 요인이라고 분석했다.

연구팀은 고온다습한 환경에서의 탈수 현상으로 혈액 점도가 높아지거나 열 스트레스로 인한 혈관 기능 변화가 청각을 담당하는 달팽이관의 미세혈관에 혈류 공급 장애를 일으킬 가능성에 주목했다.

돌발성 난청은 특별한 전조증상 없이 발생하므로 ▲한쪽 귀가 갑자기 먹먹하거나 들리지 않을 때 ▲갑작스러운 이명이나 어지럼증이 동반될 때 ▲소리가 왜곡되어 들릴 때는 즉시 병원을 찾아야 한다. 특히 발병 후 2주 이내에 치료를 시작해야 청력 회복 가능성이 높다.

일반적으로는 스테로이드 복용이나 고실 내 주사 등을 통한 초기 표준치료를 시행한다. 연구팀은 초기 스테로이드 치료로 청력 회복이 더딘 환자들의 경우, 침·뜸·한약 등 통합적인 한의학적 치료를 병행했을 때 청력 및 어음명료도가 유의미하게 상승했다는 연구결과도 지속적으로 보고되고 있다고 덧붙였다.

김민희 교수는 “돌발성 난청은 단순한 국소 귀 질환이 아닌 전신적인 혈류 및 환경 스트레스와 연관된 질환으로 이해해야 한다”며 “초기 치료 후 회복이 충분하지 않은 경우에도 귀 자체의 치료에만 머무르기보다 몸 전체의 균형을 잡는 통합적인 치료 접근을 고려할 필요가 있다”고 강조했다.

돌발성 난청의 원인과 치료법에 대해 설명하고 있는 강동경희대병원 한방안이비인후피부과 김민희 교수. 강동경희대병원 제공

한편 이번 연구 결과는 이비인후과 분야 국제학술지 ‘후두경(The Laryngoscope)’ 최신호에 게재되었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지