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홍명보호 7위 유지…스페인, 우루과이 1-0 격파

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이동준 기자 blondie@segye.com

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기자 질문 듣는 홍명보 감독. 연합뉴스
기자 질문 듣는 홍명보 감독. 연합뉴스

 

스페인이 우루과이를 제압하며 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 32강 진출의 희망을 이어가게 했다.

 

스페인은 27일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 H조 마지막 3차전에서 우루과이에 1-0으로 이겼다.

 

우루과이가 패하면서 A조 3위 한국은 각 조 3위 간 경쟁에서 7위를 유지했다.

 

48개국이 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강 토너먼트에 나선다.

 

이 경기 결과로, 한국이 32강에 진출하기 위해 이뤄져야 하는 다른 조 경기 ‘경우의 수’는 2개로 줄어들었다.

 

이날 이어 열리는 G조와 다음날 치러지는 J, K, L조 경기 중 두 개 조에서 한국이 바라는 결과가 나오면 한국은 극적으로 32강에 오른다.

 

1, 2차전에서 모두 비겨 승점 2에 그친 우루과이는 H조 3위로 조별리그를 마쳐 탈락이 확정됐다.

 

2승 1무의 스페인은 조 1위로 32강에 진출했다.


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