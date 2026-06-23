李 “1500원대 중반 환율 ‘펀더멘털’ 비해 너무 과해… 부처에서 잘 챙겨달라”

이재명 대통령이 고환율 문제와 관련해 “(원·달러 환율) 1500원 중반대는 펀더멘털(경제 기반)에 비해 너무 과하다”라며 관계 부처에서 해당 사안을 잘 챙겨줄 것을 지시했다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 열고 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 향해 “지금 우리나라의 수출도 사상 최대인 데다 경상 흑자도 사상 최대고 상상 이상이다. 그러면 원래 환율이 떨어져야 되는 것 아닌가”라고 물었다. 이 대통령은 “해외주식 투자가 워낙 우리가 많았다. 연간 해외주식 투자가 1000억 달러가 넘었는데 이게 지금 거의 국내투자로 많이 돌아왔다”며 “환율이 계속 불안한 진짜 이유는 달러 강세와 엔화 때문이라는 것 아닌가”라고 말했다. 이 대통령은 “한국 주식시장 상황이 좋아지면 외국인 매수가 들어와 달러 공급이 돼야 하는데 지금 반대로 너무 급격히 오르다 보니 외국인 포션(비중)이 늘어나서 한국물 관리 포션이 커져, 이걸 줄여야 하는 상황이 돼버린 것”이라고 한 뒤 “그럼 이건 구조적인 문제라기보다는 단기적인 문제인 건가”라고 물었다.

이에 구 부총리는 “그렇다”라며 “외국인이 (주식시장에서) 2배 정도 벌다 보니 10% 정도 매각하고 나서 최근에 또 사기 시작해 좀 더 지켜봐야 하는데, 이런 것들이 좀 정리되고 나면 환율이 안정되지 않을까 한다”라고 답했다.

이 대통령은 “외국인들의 소위 ‘리밸런싱(재조정)’이 끝나갈 시점이 주가의 급격한 상승이 멈추는 시점 아니냐”라며 “결국 이게 정상화 과정이기도 하고 최근 반도체 분야의 전망 개선이 너무 급격해서 (벌어진 일)”이라고 했다. 그러면서 “시간이 문제”라고 덧붙였다. 구 부총리는 “(주가지수가) 너무 급격하게 올라서 그렇다”면서 “시간을 가지고 저희가 급격한 시장의 변동성을 막도록 하겠다”고 답했다.

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