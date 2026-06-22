전국 흐린 가운데 곳곳 비·소나기…제주 최대 80㎜ [오늘날씨]

월요일인 22일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에서 소나기나 비가 내리겠다.

비가 내린 지난 20일 서울 도심에서 우산을 쓴 시민들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스

오전부터 저녁 사이 중부지방과 경북권 내륙을 중심으로 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠고, 밤까지 전라권과 경남권 등에서도 비가 이어지겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지와 대전·세종·충남·충북, 대구·경북 서부 내륙이 5~30㎜다. 광주·전남·전북·부산·울산·경남은 10~40㎜의 비가 내리겠다. 제주도는 23일 새벽까지 20~80㎜의 비가 예상된다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.5도, 인천 22.1도, 수원 20.6도, 춘천 18.5도, 강릉 17.5도, 청주 21.5도, 대전 20.6도, 전주 20.5도, 광주 22.0도, 제주 22.1도, 대구 19.9도, 부산 19.5도, 울산 18.7도, 창원 19.5도 등이다.

낮 기온은 서울 29도, 인천 28도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 22도, 대전 28도, 청주 28도, 광주 26도, 전주 27도, 부산 24도, 울산 23도, 대구 26도, 제주 25도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해 0.5~1.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

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