“비싼 골프 왜 쳐요?”…돈 냄새 맡은 골프웨어업계, ‘파크골프’ 상륙작전 [권준영의 머니볼]

“골프 한 번 치려면 20만~30만원은 우습게 깨지잖아요.”

최근 파크골프장을 찾는 중장년층 사이에서 어렵지 않게 들리는 하소연이다. 정규 골프의 높은 비용 장벽 앞에서 ‘부담 없이 즐길 수 있는 대안’을 찾는 이들이 늘면서, 파크골프는 빠르게 생활 스포츠로 자리잡는 모습이다. 특히 골프웨어 업계는 파크골프를 초고령사회가 만들어낸 새로운 소비 시장으로 주목하며 적극적인 공략에 나서고 있다.

22일 대한파크골프협회에 따르면 등록 회원 수는 2020년 4만5478명에서 2025년 22만9757명으로 증가했다. 5년 만에 18만4279명이 늘었고 증가율은 405%에 달한다.

증가 속도도 가파르다. 회원 수는 2021년 7만명을 돌파한 데 이어 2022년 10만명, 2024년 18만명을 넘어섰고 지난해에는 22만명을 돌파했다. 미등록 동호인까지 포함하면 업계는 국내 파크골프 인구를 40만~50만명 수준으로 추산한다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

이용자 증가에 맞춰 인프라도 빠르게 확대되고 있다. 국내 파크골프장은 2020년 254곳에서 지난해 552곳으로 4년 만에 117% 증가했다. 회원 수 증가 속도를 따라잡기 위해 전국 지방자치단체들이 경쟁적으로 신규 구장 조성에 나서는 모습이다.

특히 관련 법 개정으로 개발제한구역 내 조성이 가능해지면서 충남·경북·대구·강원 등 전국 곳곳에서 수십억~수백억원 규모의 신설·증설 사업이 추진되고 있다. 이는 파크골프가 단순 생활체육을 넘어 지방자치단체의 신규 체육 인프라 사업으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

실제 파크골프 이용자의 상당수는 소비 여력이 높은 시니어층이다. 최근 1년간 실내 파크골프 이용 고객 가운데 60세 이상 비중은 48%에 달했다. 사실상 이용객 2명 중 1명이 시니어인 셈이다.

파크골프는 진입장벽은 낮지만, 일단 시작하면 지출이 반복적으로 발생하는 소비 특성을 지닌다. 클럽은 보통 30만~150만원, 공은 3만~10만원, 가방은 5만~30만원 수준이다. 여기에 의류와 신발, 장갑, 모자까지 갖추면 입문 단계에서만 수십만원에서 많게는 200만원 안팎의 지출이 발생한다.

특히 파크골프웨어 시장은 아직 표준 가격이 정착되지 않은 초기 단계로, 제품군과 브랜드에 따라 가격 차이가 크게 나타난다. 기능성 상·하의는 3만~10만원대, 세트 상품은 8만~20만원대, 브랜드 및 고급 라인은 20만~40만원대, 일부 프리미엄 골프웨어 브랜드 파생 제품은 40만원 이상까지 형성돼 있다. 단일 가격 체계보다는 기능성, 브랜드, 소재에 따라 가격대가 크게 갈린다.

KB국민카드 분석에 따르면 최근 6년 동안 65세 이상 고객 수는 102% 증가했다. 같은 기간 카드 이용금액은 143% 늘어 전체 고객 평균 증가율(34%)의 4배를 웃돌았다. 50대 이상 고객 이용금액 증가율도 66%에 달했다.

통계청 추계 기준 올해 65세 이상 인구는 약 1300만명으로 전체 인구의 25%를 차지한다. 국민 4명 중 1명이 시니어인 셈이다.

65세 이상 고객은 주요 업종 소비의 86%를 오프라인에서 사용했다. 65세 미만 고객(70%)보다 16%포인트 높다. 병원·약국 소비 비중이 높은 것으로 나타났지만 음식점 이용건수 비중도 38%에 달했다.

파크골프 시장이 단순한 생활체육을 넘어 ‘실버 소비시장’으로 주목받는 배경이다.

결국 파크골프 등록 회원 22만9757명이 평균 50만원 상당의 클럽을 구매한다고 가정하면 클럽 수요만 약 1150억원 규모로 추정된다. 업계가 추산하는 전체 파크골프 인구 50만명을 기준으로 하면 약 2500억원 규모로 확대된다. 여기에 공과 가방, 의류, 신발, 모자 등 관련 소비까지 더하면 시장 규모는 수천억원대로 커진다.

골프웨어업계가 파크골프에 뛰어드는 이유도 여기에 있다. 이들이 주목하는 것은 단순한 운동복 시장이 아니라 1300만명에 달하는 시니어 인구와 최근 6년간 143% 늘어난 소비력, 그리고 빠르게 확대되는 이용자 기반이다.

파크골프는 시니어 인구 확대와 소비력 증가가 맞물리며 새로운 성장 산업으로 급부상하고 있다.

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