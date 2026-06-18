‘탱크데이 논란’ 신세계 관계자 첫 조사

스타벅스코리아가 ‘탱크데이’ 프로모션으로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 처음으로 신세계그룹 관계자 조사에 나섰다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 17일 오전 양종환 신세계그룹 감사팀장(상무)을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 양 상무는 지난달 26일 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과 이후 진행된 진상조사 결과 발표에서 직접 자체 조사 결과를 설명했다. 이달 초 신세계그룹으로부터 자체 조사 결과를 제출받은 경찰은 양 상무로부터 조사 내용과 자체 조사에서 밝히지 못한 점 등을 확인한 것으로 보인다.

서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 사진=뉴스1

경찰이 입수한 자체 감사 결과는 신세계그룹이 이번 사태 발생 다음 날인 지난달 19일부터 일주일간 스타벅스 커머스팀과 결재 라인에 있는 임직원을 대상으로 진행한 것이다.



신세계그룹은 해당 감사 결과 고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했고, 기획 담당 임직원이 휴대전화 제출을 거부하는 등 한계가 있었다고 밝혔다. 경찰은 향후 압수수색을 통해 임직원 휴대전화 자료를 확보하는 등 수사에 속도를 낼 것으로 전망된다. 지난달 21일 사건을 배당받은 서울청 공공범죄수사대는 약 한 달 동안 압수수색 없이 법리 검토와 관련자 조사를 이어가고 있다. 당초 경찰은 신세계그룹 내부 조사와 별개로 압수수색을 벌여 수사에 필요한 자료를 확보할 방침이었으나, 영장에 적시할 혐의를 두고 고심 중인 것으로 알려졌다.



앞서 5·18 민주화운동 유공자와 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 정 회장 등을 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의 등으로 고소·고발했다. 5·18 특별법은 5·18 민주화운동에 대한 허위사실을 유포했을 때 처벌할 수 있도록 규정돼 있고, 모욕 혐의에 대해서는 스타벅스 프로모션의 모욕 대상자가 특정되지 않아 혐의 입증이 쉽지 않은 상황이다.



한편, 스타벅스코리아 본사 직원과 이마트 부문 계열사 임직원 약 150명은 이날 ‘올바른 역사 인식’과 ‘사회적 감수성’ 등을 주제로 한 교육을 받았다. 스타벅스 매장에 근무하는 파트너(직원)들은 22일 영업 조기 종료 후 점포별로 교육을 받고, 정 회장과 계열사 대표는 24일 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 받는다.

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