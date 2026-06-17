국힘·경찰 충돌 논란… 의원은 경찰 팔 꺾고 경찰은 보좌진 뒷덜미 잡고

국민의힘 신동욱 의원이 16일 국민의힘 보좌진과 경찰 간 물리적 충돌 장면을 담은 영상을 공개해 논란인 가운데 국민의힘이 연일 경찰에 대한 비판을 쏟아내고 있다. 경찰 측은 별다른 입장을 내놓지 않는 중이다. 실제 공개된 영상 속 보좌진과 경찰 간 충돌 이전에 한 국민의힘 의원이 경찰 관계자에게 물리력을 행사했던 것으로 전해졌다.

국민의힘 신동욱 의원을 비롯한 의원들이 지난 16일 서울 종로구 서울경찰청에서 6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 항의 시위 관련 발언에 대해 사과를 요구하며 박정보 서울경찰청장과 면담을 요구하던 중 항의하고 있다. 뉴시스

신 의원은 이날 페이스북에서 영상으로 공개한 충돌 장면에 대해 “장시간 지속된 폭력적 행동에 국회의원들이 몸으로 막고 항의하는데도 제복 입은 경찰관 어느 누구도 나서서 제지하지 않았다”며 “과연 이들을 ‘민중의 지팡이’라고 믿어도 될까. ‘정권의 몽둥이’가 되지 않을까, 참으로 걱정스럽다”고 했다.

전날 신 의원이 공개한 영상에는 경찰이 보좌진으로 보이는 인물의 손목을 잡고 밀치자 신 의원 등이 이를 만류하는 듯한 모습이 담겼다. 신 의원 등 국민의힘 측은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 이어지고 있는 잠실 올림픽공원 시위 대응과 관련해 서울경찰청을 항의 방문한 터였다.

전날 국민의힘 정점식 원내대표도 이와 관련해 이재명 대통령에게 관련 경찰에 대한 징계를 요구하면서 경찰 측에 공식 사과를 촉구했다. 이날 의원총회에서도 경질 주장을 이어갔다.

당사자인 서울경찰청은 관련 언급을 자제하는 분위기다.

당시 목격자 증언을 종합하면 신 의원이 공개한 영상에 담긴 건 당일 발생한 두 번째 물리적 충돌이었다.

첫 번째 충돌은 박정보 서울청장 면담이 늦어지자 국민의힘 의원 등 관계자들이 청장실 진입을 시도하면서 발생했다. 이 과정에서 한 국민의힘 의원이 제지하던 젊은 경찰 관계자의 팔을 꺾는 등 물리력을 행사해 부상을 입은 것으로 전해졌다.

이후 격앙된 분위기가 이어지던 중 영상을 촬영하던 신 의원 보좌진과 다른 경찰 간부가 충돌하면서 신 의원이 게재한 영상 속 모습이 나타난 것이다.

서울청은 전날 내부적으로 당시 촬영된 동영상과 목격자 진술 등을 확보해 사실관계 확인을 마친 것으로 전해졌다.

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