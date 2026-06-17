허영만 화백, 건강 악화로 활동 중단

만화가 허영만(77·사진) 화백이 건강 문제로 당분간 대외 활동을 중단한다.



주식회사 허영만은 17일 입장문을 내고 “최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다”며 “당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정”이라고 밝혔다.



이에 따라 7년간 전국의 밥상을 소개해온 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’도 시즌1을 마무리한다. 회사 측은 “지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 시청자 여러분께 깊이 감사드린다”고 전했다. TV조선도 “곧 여든을 맞는 허 화백의 건강상 이유로 여정을 일단락 짓게 됐다”며 “시청자들의 아쉬움을 달래기 위해 7년간의 감동과 맛의 여정을 총망라한 스페셜 편을 방송할 예정”이라고 밝혔다.



21일 오후 7시50분 방송되는 스페셜 편에서는 그동안 ‘백반기행’에 출연한 초대 손님 365명과 허 화백의 담화, 전국 팔도에서 만난 2131개 밥상을 되돌아본다.



1949년생인 허 화백은 1974년 ‘집을 찾아서’로 한국일보 신인만화 공모전에 당선되며 데뷔했다. 같은 해 소년한국일보에 연재한 ‘각시탈’로 이름을 알렸고, 이후 ‘날아라 슈퍼보드’, ‘비트’, ‘타짜’, ‘식객’ 등 다수의 작품으로 대중적 사랑을 받았다.

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