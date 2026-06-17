與 선거제 개혁 토론… 野, 국조특위 인선 마무리

여야가 중앙선거관리위원회 개혁과 선거 시스템 개선 논의에 속도를 내고 있다. 더불어민주당은 당내 토론회를 열어 선관위 제도 개선 방향을 논의했고, 국회 국정조사 특별위원회 위원장을 맡은 국민의힘은 5선 윤상현 의원을 위원장으로 내정했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 17일 국회에서 열린 국민참정권 수호와 제도 개혁을 위한 토론회에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

민주당은 17일 국회에서 ‘국민 참정권 수호와 제도 개혁을 위한 토론회’를 개최하고 선관위 제도 문제와 개혁 방향을 논의했다. 토론회에 참석한 한병도 원내대표는 “이번 사태는 명백한 부실선거지 부정선거가 아니다”며 “관리 실패와 결과의 조작은 전혀 다른 차원의 문제”라고 부정선거론에 선을 그었다. 그러면서 한 원내대표는 “관권선거 시대 과제가 독립성 확보였다면 오늘 우리의 과제는 그 독립성 위에 선거 관리 역량을 단단히 세우는 것”이라고 밝혔다. 한 원내대표 외에 서울 송파병이 지역구인 남인순 국회부의장과 선거제도 개혁 태스크포스(TF) 단장을 맡은 송기헌 의원이 인사말을 했다.



첫 번째 발제를 맡은 정태호 경희대 법학전문대학원 명예교수는 “헌법기관에 요구되는 전문성, 조직관리 능력, 위험관리 능력, 위기대응 능력의 고도화가 확장돼야 마땅하다”며 “선관위 개혁 핵심은 위원장의 상임화 여부라기보다 선관위 조직 및 선거관리 업무의 특성에 부합하는 조직역량을 어떻게 제고할지”라고 지적했다.



민주당은 6·3 지방선거 이후 개표소 봉쇄 시위가 이어지는 서울 송파구 올림픽공원에 지도부 차원의 공식적인 방문을 자제해 왔다. 그러나 시위가 장기화하고 물리적 충돌이 발생하는 등 상황이 격화하자 이날 천준호 원내운영수석부대표와 전용기 원내소통수석부대표, 임오경 국회 문화체육관광위원회 간사가 올림픽공원을 찾았다. 천 수석부대표는 “먼발치에서만 보고 있지 않겠다는 생각으로 왔다”며 “일차적으로 (시위대에) 호소해 협조할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회 회의장으로 이동하고 있다. 뉴시스

민주당과 국민의힘은 전날 선관위 국정조사 계획서에 합의하고 18일 본회의 처리하기로 했다. 국민의힘은 위원장에 윤 의원을 내정, 자당 몫 특위 위원 7명 인선을 마무리했다.



국민의힘은 이날 의원총회를 열고 중앙선관위와 각급 지역 선관위에 6·3 지방선거 결과에 이의를 제기하는 선거소청을 내기로 결정했다. 다만 의총에서는 소청 범위를 두고 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 이견을 보인 것으로 알려졌다. 장 대표는 전국 재선거를 주장한 반면, 정 원내대표는 투표용지 부족 사태가 발생한 7곳에 한정해 소청을 제기해야 한다는 입장을 보인 것으로 전해졌다. 민주당 역시 장 대표를 향해 ‘방탄 소청’이라고 비판했다.

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