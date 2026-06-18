가평 677고지… “캐나다에 큰 은혜 입어” [김태훈의 의미 또는 재미]

12·12 군사 반란과 5·18 광주 민주화운동 유혈 진압을 통해 집권한 전두환 대통령의 제5공화국은 정통성이 무척 취약했다. 전임 유신(維新) 정권 때만큼은 아니었으나 자유 진영 국가들 상당수가 전 대통령과 5공을 경원시했다. 그런 상황에서 1986년 5월 브라이언 멀로니(2024년 별세) 당시 캐나다 총리의 방한은 청와대 입장에서 무척 반가운 일이 아닐 수 없었다. 마침 멀로니 총리가 전 대통령과의 정상회담을 위해 청와대를 찾은 날 비가 세차게 내렸다. 전 대통령은 “요즘 가뭄이 계속되는데 (총리) 각하께서 단비를 선물로 가져오셔서 더욱 기쁘다”고 환영 인사를 건넸다. 그냥 덕담이 아니고 진심이었을 것이다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 참석을 계기로 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 하기 전 덕담을 나누고 있다. 뉴시스

멀로니 총리가 한국에 발을 내디딘 최초의 캐나다 정상은 아니다. 실은 5공 출범 직후인 1981년 9월 피에르 트뤼도(2009년 별세) 당시 총리가 2박3일 일정으로 한국을 다녀갔다. 그 시절 신문 기사를 보면 한국 정부는 매년 연례 행사처럼 캐나다 총리실에 초청장을 보내면서도 이렇다 할 기대를 하지 않았는데, 1981년 봄 트뤼도 총리가 갑자기 “한국에 한번 가보고 싶다”는 의향을 밝히며 방한이 전격 성사됐다고 한다. 1970년대 이래 한국 경제가 빠르게 성장하며 캐나다와의 교역량도 늘자 새로운 시장 개척 차원에서 한국을 주목한 것으로 알려져 있다.

2023년 5월 경기 가평의 ‘캐나다하우스’를 방문한 쥐스탱 트뤼도 당시 캐나다 총리(오른쪽)가 한국·캐나다 양국 젊은이들과 기념 촬영을 하고 있다. 캐나다하우스는 6·25 전쟁 당시 캐나다군이 중공군과 격전을 치른 일명 ‘677고지’에 세워진 한국식 정자 이름이다. 세계일보 자료사진

피에르 트뤼도 전 총리의 장남은 한국인들 사이에 ‘미남 정상’으로 널리 알려진 쥐스탱 트뤼도(55) 전 총리다. 40대 중반이던 2015년 총리에 올라 10년 가까이 캐나다를 이끈 성공한 정치인이다. 2023년 5월 한국·캐나다 국교 수립 60주년을 기념해 방한한 트뤼도 당시 총리는 양국 청년들과 함께 경기 가평군에 있는 ‘캐나다하우스’를 찾아 눈길을 끌었다. 캐나다하우스란 6·25 전쟁 당시 한국을 돕기 위해 참전한 캐나다군이 중공군과 격전을 치른 일명 ‘677고지’에 세워진 한국식 정자 이름이다. 그는 “6·25 전쟁 기간 캐나다의 공헌은 영웅적이었다”며 “수교 60주년을 기념하면서 앞으로의 60년을 내다보자”고 밝혔다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 찾은 이재명 대통령이 16일 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 했다. 한국은 무려 60조원 규모에 달하는 캐나다 차세대 잠수함 사업 파트너를 놓고 독일과 경쟁 중이다. 이 대통령은 6·25 전쟁 당시 캐나다가 미국·영국에 이어 세 번째로 많은 연인원 약 2만7000명의 군인을 파병하고, 그중 500여명이 장렬하게 전사한 점을 거론하며 “우리가 큰 은혜를 입었다”고 말했다. 이어 “한국이 캐나다의 안보 역량 강화에 적극 기여해 나갈 준비가 돼 있다”고 강조했다. 만약 한국이 캐나다 잠수함 사업의 파트너로 선정된다면 두 나라 관계는 새로운 차원으로 도약할 것이다.

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