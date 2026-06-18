전주서 주야장천 ‘역사탐방’

전북 전주시가 한옥마을 경기전과 전라감영의 역사적 가치를 알리고 방문객에게 색다른 문화 체험 기회를 제공하기 위해 다양한 역사문화 프로그램을 운영한다. 특히 올해는 주·야간 프로그램을 확대해 보다 풍성한 문화유산 체험 기회를 제공한다.



17일 전주시에 따르면 경기전과 전라감영 일원에서 역사문화 체험과 공연, 해설, 의례 재현 등을 포함한 문화유산 활용 프로그램을 이달부터 11월까지 운영한다. 사적 제339호인 경기전은 조선을 건국한 태조 이성계 어진을 모신 곳이며 전라감영은 조선시대 관찰사가 전라도와 제주도를 관할하는 지방통치관서다.

전북 전주 한옥마을 경기전 경내에서 공연 ‘별빛누빔’이 펼쳐지고 있다. 전주시 제공

경기전에서는 조선왕조와 전주사고의 역사성을 바탕으로 한 교육·해설, 의례 재현, 공연, 야간 탐방 프로그램이 진행된다. ‘한지를 품은 전주사고 이야기’는 한지 인형을 활용해 조선왕조실록을 보관했던 전주사고의 가치를 교육과 해설 형식으로 흥미롭게 소개한다.



매주 토요일에는 수문장 교대 의식과 순라행렬, 국악공연을 함께 펼쳐 생생한 역사 체험 기회를 제공한다. 야간 프로그램도 다채롭게 마련해 매주 금요일에는 경기전 야간 경관과 퓨전국악을 결합한 공연 ‘별빛누빔’ 을, 매주 토요일에는 야간 탐방 프로그램인 ‘왕과의 산책’을 진행한다.



전라감영에서는 시민 참여형 행사인 ‘전라감영의 날’을 개최한다. 선화당에서는 전라검무와 교방승무, 포구락, 화무 등 전통 공연예술을 선보인다.

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