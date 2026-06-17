‘참교육’ 카타르시스… 전세계서 열풍 조짐

올해 공개된 한국 시리즈 중 가장 강한 흥행세다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’(사진)이 공개 2주차에도 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 부문 1위 자리를 지키며 제대로 된 ‘글로벌 히트’ 기록을 이어가고 있다. 특히 미국 시장에서도 뚜렷한 반응을 얻고 있는 점이 눈에 띈다.



17일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면, 이달 8∼14일 집계된 넷플릭스 톱 10에서 ‘참교육’은 시청수(시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 2110만을 기록하며 비영어 쇼 부문 1위를 차지했다. 직전 주(640만) 대비 약 230% 증가한 상승세다. 시청수 기준으로는 올해 공개된 넷플릭스 한국 콘텐츠 가운데 최고 수치다. 누적 시청 시간은 2억2580만 시간에 달했다.



5일 공개된 ‘참교육’의 중심에는 가상의 정부기관 ‘교권보호국’이 있다. 학교폭력 피해자를 보호하고, 학생·교사·학부모를 막론하고 누구든 선을 넘는 상황이 발생할 때 학교 질서를 회복하기 위해 만들어진 기관. 특전사 출신 교권보호국 조사관 나화진(김무열)은 흔들림 없는 태도로 ‘정의 구현’에 나선다.



‘참교육’은 5일 공개 이후 3일 만에 비영어권 1위에 올랐고, 2주 연속 정상을 유지하고 있다. 한국·일본·싱가포르 등 46개국에서 1위를 기록했으며, 91개국에서 톱 10에 진입했다. 특히 미국을 필두로 영국·인도·프랑스·독일·호주·멕시코·브라질 등 주요 시장에서 톱 10에 이름을 올리며 세계적 확산세를 입증했다.



해외 매체들도 이 작품에 주목했다. 미국 포브스는 “올해 나온 작품 중 가장 영리하고 완성도 높으며, 중독성 있는 작품 중 하나”라며 “정의가 실종된 현실에 분노하게 하며 해결책이 제시되었을 때 큰 카타르시스를 선사한다”고 평가했다.

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