허영만 "건강 문제 발생…모든 대외활동 중단"

만화가 허영만(79) 화백이 건강 문제로 인해 모든 활동을 중단했다.

주식회사 허영만은 17일 공식입장을 통해 "최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다. 이에 따라 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정"이라고 밝혔다.

건강 문제로 활동을 중단한 허영만 화백. 허영만 주식회사 제공

그러면서 "회사는 허영만 화백의 치료와 회복을 최우선으로 지원할 예정이며, 관련 소식은 추후 안내드리겠다"고 했다.

회사는 "언제나 허영만 화백의 작품 세계를 지지해 주시고, 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내주신 독자 및 시청자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 했다.

이어 "또한 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'은 제작진과의 협의를 통해 시즌 1을 마무리하기로 결정했다. 지난 7년간 프로그램을 함께 만들어 온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다"고 했다.

앞서 TV CHOSUN은 이날 "지난 7년 동안 전국 방방곡곡을 누비며 소박하지만 위대한 동네 밥상의 가치를 전해온 백반기행이지만, 곧 여든을 맞는 허영만 화백의 건강상의 이유로 '백반기행' 여정을 일단락 짓게 됐다"고 밝혔다.

허영만은 1947년생으로 올해 79세다. 그는 1974년 소년한국일보 신인만화공모전에 당선돼 만화계에 데뷔했고 '식객', '타짜', '날아라 슈퍼보드' 등 50여 년간 200편 이상의 작품을 남겼다.

특히 허영만은 작품 '식객'을 계기로, 2019년부터 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'을 안정적으로 진행하며 큰 사랑을 받았다.

한편 TV CHOSUN은 '백반기행'의 스페셜 편인 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록'을 21일 오후 7시50분에 방송한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지