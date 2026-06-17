민주당 전남광주통합시의회 원구성 당론 확정…소수정당 반발

더불어민주당 소속 전남광주통합특별시의원 당선인들이 초대 통합특별시의회 의장단·원내대표·상임위원장 등을 자율경선 방식으로 뽑기로 했다.



통합시의회에서 절대다수 의석을 차지한 민주당이 이 같은 방식으로 원구성 기준을 당론으로 정하면서 초대 의회 운영 방향의 윤곽은 드러났으나, 소수정당의 반발도 예상된다.

사진=민주당 광주시당 제공

17일 민주당 전남도당과 광주시당에 따르면 양 시도당은 전남 보성군에서 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍 당선인 총회를 열고, 통합특별시의회 원구성 관련 주요 안건을 의결했다.



당선인들은 민주당 배분위원회의 당론 제안에 따라 시의회 원구성 관련 안건들이 상정·의결됐다.



민주당은 이번 총회에서 의장단, 원내대표, 상임위원장을 자율경선 방식으로 선출하기로 했다.



부의장은 전남 1명, 광주 1명을 선출하는 것을 원칙으로 정했고, 원내대표는 의장·부의장 후보 선출을 위한 차기 의원총회에서 함께 선출하기로 했다.



원내대표가 의회운영위원장을 겸임하지 않도록 해 의회 운영 기능과 당내 원내 전략 기능을 분리한다는 당론도 정했다.



대신 민주당은 원내대표에게 상임위원 추천 권한 등을 부여하고, 관련 조례 제·개정은 원내대표와 의장단이 협의해 추진하기로 해 원내대표 권한강화 대안을 마련했다.



의장단·원내대표 경선을 위한 선거관리위원장에는 강수훈 당선인(광주 서구1·재선)이 선출됐다.



구체적인 선거 일정은 선거관리위원회가 결정해 공고할 예정이나 민주당 내부에서는 오는 24일 김대중컨벤션센터에서 전체 의원 오리엔테이션이 열리는 만큼, 당일 민주당 당선인 총회를 열어 투표 방식으로 초대 의장 후보 등을 선출하는 방안이 거론된다.



초대 의장 후보군은 전남권 다선 의원들을 중심으로 압축되는 분위기다.



현재 송형곤(고흥1·4선) 의원과 전경선 의원(목포5·3선) 등이 유력하게 거론되며, 광주권 일부 의원도 의장 도전 의사를 보인 것으로 알려졌다.



상임위원회 구성 방식은 전남도의회 방식을 준용해 상임위원장을 먼저 선출한 뒤 상임위원회 위원을 구성하는 방식으로 정했다.



11개 상임위원회를 기준으로 상임위원장은 전남 7석, 광주 4석 비율로 배분하기로 했다.



특히 민주당은 이날 교섭단체 구성 기준도 10명 이상으로 정해 소수정당이 반발하고 나섰다.



전체 91명인 통합시의원 가운데 민주당 소속 의원은 83명이고, 비민주당 의원은 진보당 5명, 조국혁신당 2명, 국민의힘 1명 등 총 8명이다.



민주당 안대로 교섭단체 기준이 10명 이상으로 추진되면 비민주당 의원들은 모두 합쳐도 독자 교섭단체를 구성할 수 없다.



진보당 광주시당은 곧바로 입장문을 내고 "민주당이 교섭단체 구성 기준을 시의원 10명 이상으로 정한 것은 민주당 독주의 신호탄이자 집단 따돌림"이라며 "민주당의 독선과 오만에 깊은 유감을 표한다"고 비판했다.



이어 "민주당 전남도당과 광주시당만의 협잡을 협치라고 이름 붙이는 것조차 낯뜨겁다"며 "지금이라도 교섭단체 기준을 국회 수준인 6.67% 또는 비례대표 진입 기준인 5% 수준으로 조정하라"고 촉구했다.



민주당이 절대다수 의석을 바탕으로 원구성 기준을 이처럼 사실상 주도하면서 초대 통합시의회 출범 전부터 의회 운영의 대표성·다양성 논란이 쟁점으로 부상할 것으로 보인다.



민주당 전남도당·광주시당 관계자는 "통합시의회는 전국 최초의 광역 통합 지방의회라는 역사적 의미를 갖는다"며 "민주적 절차와 협치의 정신을 바탕으로 통합특별시민의 기대에 부응하는 선진 의회 모델을 만들겠다"고 밝혔다.

<연합>

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