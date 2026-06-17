MS, 기업용 AI에 中 딥시크 모델 사용?…美 정부와 마찰 예상

마이크로소프트(MS)가 자사의 기업용 인공지능(AI)에 중국 AI 스타트업 딥시크의 최신 모델 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국 정부가 중국산 AI 기술에 대한 경계 수위를 높이고 있는 상황에서 해당 계획이 현실화될 경우 트럼프 행정부와의 마찰 가능성이 제기된다.

중국의 '딥시크'. 연합뉴스

16일(현지시간) 미국 매체 악시오스의 보도에 따르면 MS는 ‘코파일럿 코워크’의 가격 책정 방식을 사용량 기반 모델로 전환하는 한편, 해당 서비스에 더 저렴한 모델 옵션으로 ‘딥시크 V4’나 다른 오픈소스 모델을 도입하는 방안을 고려 중이다.

이는 해당 AI 서비스에 사용되는 앤트로픽과 오픈AI의 모델들에 대한 저비용 대안으로 고려되는 것으로 분석된다.

MS는 앞으로 수 주 내로 코파일럿 코워크에서 저비용 오픈소스 모델을 사용 가능하도록 할 예정이라면서 어떤 모델을 사용할지는 그때 공개할 것이라고 설명했다.

이번 테스트는 MS가 앤트로픽과 오픈 AI의 모델에만 의존하지 않고 여러 AI 모델을 활용하는 전략을 추구하고 있음을 보여준다고 악시오스는 분석했다.

MS가 코파일럿 코워크에 딥시크 모델을 도입할 경우 고객에게 선택 사항으로 제공될 것이며, 자사 클라우드 서비스 ‘애저’ 내에서 호스팅될 예정이다. 또 고객 데이터는 MS 클라우드 내에 유지되며, 애저의 기업용 보안·컴플라이언스·데이터 상주 통제의 적용을 받게 된다.

코파일럿 코워크와 앤트로픽의 ‘클로드 코드’, 오픈AI의 ‘코덱스’ 등 에이전트형 도구는 기업 고객들의 생산성을 높여주지만, 사용한 컴퓨팅 자원에 따라 엄청난 요금이 부과되기도 한다.

이에 앞서 MS는 오는 16일부터 코파일럿 코워크를 전 세계에서 사용 가능하도록 하면서 요금제는 사용량에 따라 요금을 청구하는 종량제로 한다고 발표한 바 있다.

이 상품을 사용하려면 MS 365 코파일럿의 사용자 구독 라이선스(USL)를 보유하고 있어야 한다.

MS 코파일럿 코워크는 현재 일반 사용자용 버전으로는 앤트로픽의 ‘오퍼스 4.8’, ‘소네트 4.6’ 모델에서 구동되며, 일부 사용자들에게 먼저 제공되는 프론티어 버전으로는 오픈AI의 ‘GPT 5.5’ 모델도 사용 가능하고 코워크 1은 곧 지원될 예정이다.

한편 MS의 이 같은 행보는 비판을 불러 일으킬 수 있으며, 트럼프 행정부와의 마찰도 발생할 가능성이 크다고 악시오스는 분석했다.

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