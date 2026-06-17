황정음 "이제 샤넬백 안 들어…에코백이 최고"

배우 황정음이 "이제는 명품백 안 들고 에코백 든다"고 했다.

황정음은 17일 유튜브 채널 '황정음'을 통해 집 안에 있는 수납공간들을 공개했다.

황정음은 "이 방 봐봐. 이렇게 정리가 잘돼 있다"며 옷방을 소개했다.

그는 옷장 문을 열고 더미로 쌓인 에코백들을 꺼냈다.

그는 "이게 다 에코백이다. 요즘에 명품은 아예 안 하고 다 에코백만 든다"고 했다.

PD가 "이거 다 산 거냐"고 묻자 황정음은 "산 거 있고 받은 거 있다"고 했다.

황정음은 가방을 하나씩 정리하다가 "이게 뭐지"라며 가방을 왜 샀는지 기억하지 못하는 모습을 보였다.

PD가 "이런 가방이 편하냐"고 묻자 그는 "너무 편하다. 샤넬 백 솔직히 너무 무겁지 않냐"며 "에코백은 보통 1~2만원 정도 한다. 비싸야 10만 원이다"라고 말했다.

그는 "이게 나이가 들면 몸이 힘드니까 가볍고 편한 게 끌린다. 이제는 멋이 아니라 모든 게 실용적으로 바뀌는 것 같다"고 했다.

그러면서 그는 "라탄백 있는데 그거 스탭들 다 같이 나눠 가질까요"라며 방 한구석에 쌓인 라탄백을 보여줬다.

그는 "(나한테 색깔별로) 라탄백 하나씩은 있어야 한다. 이건 아직 욕심 못 버렸다"고 했다.

<뉴시스>

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