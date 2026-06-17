‘국보협 출마’ 신대경 “경찰이 보좌진에 폭력 행사…서울경찰청장 사과해야”

국민의힘보좌진협의회(국보협) 회장 선거에 출마한 신대경 안철수 의원실 보좌관이 17일 국민의힘 의원들의 서울경찰청 항의 방문 과정에서 불거진 보좌진 폭행 논란과 관련해 “경찰의 폭력 행위를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

신대경 안철수 의원실 보좌관

신 보좌관은 이날 논평을 내고 “서울경찰청 경비부장이 우리 당 보좌진의 휴대전화를 강제로 빼앗으려 하며 팔목을 비틀고 목덜미를 잡는 등 물리력을 행사했다는 보도를 접했다”며 “경찰의 폭력 행위를 강력하게 규탄한다”고 밝혔다.

앞서 국민의힘 의원들은 전날 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 경찰 대응에 항의하기 위해 서울경찰청을 방문했다. 박정보 서울경찰청장이 면담을 거부하자 국민의힘 의원들이 청장실로 향했고, 경찰이 이를 제지하는 과정에서 보좌진을 상대로 물리력을 행사했다는 게 국민의힘 측 주장이다.

신 보좌관은 “보좌진은 국회의원의 의정활동을 보좌하며 국민을 대신해 일하는 공적 존재”라며 “경찰이 보좌진에게 폭력을 행사한 이번 일은 국회의원의 정당한 의정활동을 방해하고 국민의 의사를 무시한 중대한 폭력 범죄”라고 주장했다.

그는 서울경찰청을 향해 해당 행위의 진상을 즉각 규명하고 책임자를 엄정 조치할 것을 요구했다. 박 서울경찰청장에게는 지휘 책임에 대한 입장을 밝히고 피해 보좌진과 국민 앞에 사과하라고 촉구했다.

국보협도 전날 논평을 내고 “이번 항의 방문은 선거관리 문제를 제기하는 국민들에게 ‘패가망신할 수 있다’는 식의 위압적 메시지를 낸 경찰 대응을 따져 묻기 위한 자리였다”며 “그런데 경찰은 그 자리에서조차 국민의힘 보좌진에게 물리력을 행사했다”고 비판했다.

국보협은 “경찰의 과잉 대응을 항의하러 간 자리에서 또 다른 과잉 대응이 벌어진 것”이라며 “이는 참정권 침해를 호소하는 국민들을 대변하던 국민의힘 보좌진에 대한 부당한 물리력 행사이며, 결코 묵과할 수 없는 사안”이라고 했다. 이어 “경찰은 즉각 사실관계를 확인하고 폭력행사 책임자를 엄중히 문책해야 한다”고 밝혔다.

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