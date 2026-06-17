국힘, ‘선관위 국조’ 위원장에 5선 윤상현… 간사에 서범수

국민의힘은 17일 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사’ 특별위원회 위원장에 5선 윤상현 의원을 내정했다.

5선인 국민의힘 윤상현 의원이 지난 16일 서울 영등포구 여의도에서 같은 당 정점식 원내대표와 오찬 간담회를 하기 위해 식당으로 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 김승수 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “투표용지 부족에 따른 여러 국민의 불만과 어려움 해소를 위한 국조특위에 대해 합의했다”라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 국조특위 위원으로는 윤 위원장을 비롯해 간사인 서범수 의원과 김은혜·신동욱·박수민·주진우·최보윤 의원 등 7명이 선임됐다.

김 수석부대표는 “내일(18일) 본회의에서 국조계획서 통과를 목표로 여야 협의 진행중”이라며 “세부적인 국조계획서 등은 여야 국조특위 위원 구성되면 양당 간사 간 협의 거쳐서 내용을 결정, 확정할 계획”이라고 밝혔다. 그는 위원 선임 배경에 대해 선관위 경험이 있거나 국정조사 경력이 있는 분들을 고려했다”며 “서범수 의원은 행안위 간사 역할을 하며 상당히 많은 내용을 파악하고 있고, 김은혜 의원은 정개특위 위원으로 선관위 부실 제도 관련 문제를 제기한 바 있다”고 설명했다.

국민의힘 김승수 원내운영수석부대표가 17일 국회에서 6·3 지방선거 때 발생한 투표용지 부족 사태에 대한 국회 국정조사특별위원회와 관련해 결정한 사항을 설명하고 있다. 국조특위 위원장은 국민의힘 윤상현 의원이 맡는다. 연합뉴스

전날 여야는 국민의힘이 위원장을 맡는 국조 특위를 여야 동수로 구성하기로 하고, 18일 본회의에서 국정조사 계획서를 처리하기로 합의한 바 있다. 이에 따라 더불어민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체인 개혁신당과 조국혁신당이 각각 1명씩 추천해 총 18명 규모의 특위가 구성될 예정이다. 특위가 본격 가동되면 45일간 활동에 돌입할 예정이다. 조사 대상 기관은 중앙선거관리위원회와 각급 지역선거관리위원회로, 경찰은 조사 대상에서 제외됐다.

윤 의원은 앞서 지난 9일 페이스북에 “이번 사태는 국가가 보장해야 할 가장 기본적인 참정권이 선거관리 부실로 위협받았다는 점에서 결코 가볍게 넘길 문제가 아니다”라며 “철저한 진상규명과 책임자 문책은 물론, 조직 전반에 대한 뼈를 깎는 수준의 근본적 쇄신에 나서야 한다”고 강조한 바 있다.

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