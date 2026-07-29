양희은의 54년, 병마와 결핍조차 그녀에게는 매일의 ‘출근’일 뿐이었다

무대 위 가수의 목소리가 ‘노동의 결과물’이라 하면 의아할 이들이 많을 것이다. 양희은의 노래는 반세기 동안 누군가에게는 위로였고 누군가에게는 지난날의 기억이었다. 그러나 그 선율 뒤에 숨겨진 54년의 궤적은 지독한 일상의 누적이었다. 병마라는 현실의 벽을 통과하며 그녀가 지켜온 것은 예술적 영감이 아니라 매일 아침 마이크 앞으로 향하는 성실한 노동자의 일상이었다. 화려한 수식어를 걷어내고 생의 진실만을 담은 그녀의 기록을 들여다본다.

반세기 동안 멈추지 않은 목소리, 그 뒤에 숨겨진 54년 노동의 기록. MBC강원영동 제공

양희은의 20대는 결핍으로 시작되었다. 1970년대 초반 데뷔와 동시에 대중의 주목을 받았으나 가족의 부재는 그녀를 곧장 현실의 바닥으로 밀어 넣었다. 아버지가 떠난 자리를 메우기 위해 노래는 낭만이 아닌 생존의 수단이 되었다. 그녀는 새벽 안개를 뚫고 전국을 돌며 치열한 노래의 현장을 지켰고 몸이 부서져라 행사장을 뛰어다녔다. 쉼 없는 활동은 그녀의 목소리를 거칠게 만들었지만 동시에 그 시간들은 그녀를 그 무엇보다 단단한 직업인으로 길러냈다. 스포트라이트에 취하는 대신 그녀는 타인의 시선보다 당장의 현실을 고민하며 스스로를 엄격하게 단련했다.

그녀가 연예계에서 독보적인 입지를 지켜온 비결은 단순했다. “남들 신경 쓰지 마라, 내 인생은 내 것이다”라는 원칙을 고수하며 외부의 소음을 차단했기 때문이다. 당대 사회가 요구하던 순종적인 여성상을 거부하고 오직 자신의 호흡으로 마이크 앞에 서는 것, 그것이 그녀가 스스로 자아를 지키는 방식이었다.

낭만이라는 수식어로는 다 설명할 수 없는, 생존을 위해 마이크를 잡아야 했던 시절. 양희은 ‘이별이후·숲’ 앨범 자켓

30대 후반, 그녀에게 닥친 시련은 노래가 아닌 생존 자체를 위협했다. 의사는 난소암 3기 판정과 함께 3개월의 시한부를 예고했다. 그러나 그녀는 병실에 눕는 대신 다시 마이크 앞에 섰다. 그때 그녀가 보인 행동은 비관이 아닌 규칙의 복원이었다. 수술 직후 회복되지 않은 몸을 이끌고 방송 부스로 출근해 대본을 읽었다. 라디오 부스는 그녀가 세상과 소통할 수 있는 유일한 공간이었고 청취자와의 약속은 어길 수 없는 계약이었다. 그녀에게 고난은 극복해야 할 장애물이 아니라 삶의 자연스러운 일과였다. 그녀가 매일 라디오에서 뱉어내는 “인생은 내 마음대로 되지 않는다, 다만 내가 할 수 있는 것을 할 뿐이다”라는 말은 거창한 철학이 아닌 고통을 생활의 영역으로 치환해낸 그녀만의 태도였다.

이러한 태도는 곧 양희은이 버텨온 세월의 핵심인 반복으로 이어졌다. 라디오 진행자로서 27년 넘게 같은 시간에 부스로 출근하는 일. 비가 오나 눈이 오나 혹은 병마와 싸우는 와중에도 정해진 시간은 어기지 않았다. 그것은 방송인으로서의 책임감을 넘어 스스로 무너지지 않기 위해 만든 자기 방어였다. 반세기라는 무대 위의 시간 뒤에는 매일 아침 일찍 일어나 밥을 짓고 방송을 준비하는 그녀만의 루틴이 촘촘히 박혀 있다. 이 루틴은 허상을 바라지 않고 자신의 손과 발로 빚어낸 성과만이 가장 정당한 보상이라고 믿었기에 가능한 일이었다. “돈은 정직하다. 내가 흘린 땀만큼 돌아온다”는 그녀의 믿음처럼 자신이 감당해야 할 몫을 회피하지 않았던 성실함이 54년이라는 긴 현역의 시간을 지탱하게 했다.

방송을 준비하며 하루를 시작하는 이른 아침, 그녀를 무너지지 않게 지탱해 온 견고한 일상의 루틴. 픽사베이

이러한 성실함은 단순한 근면을 넘어선 치열한 삶의 공식이었다. 히트곡 한 곡의 요행에 기대지 않는 그녀의 행보는 그 자체로 묵묵한 완주였다. 그녀는 “욕먹어도 괜찮다, 나를 다 좋아할 수는 없다”는 원칙을 몸소 보여주며 비판을 피하려 하기보다 기꺼이 감수하고 자신의 길을 가는 용기를 보여주었다. “경험만큼 정직한 스승은 없다”는 그녀만의 지론처럼 그녀에게 노래란 막연한 영감이 아니라 매일 이어지는 노동이자 끝없는 장애물 경기와 다름없었다.

양희은의 목소리가 여전히 회자되는 이유는 그 안에 가공되지 않은 고통의 질감이 담겨 있어서다. 그녀는 상처를 포장하는 대신 방송이라는 기술로 승화시켰고 삶의 현장에서는 덤덤한 언어로 정리했다. 지난날의 결핍을 동력으로 삼아 매일의 아침을 증명해 낸 실천은 그녀가 수십 년간 닦아온 성실의 증거다. 타고난 재능이 빚어낸 드라마가 아닌 스스로 세운 기준을 지켜온 시간이 현재의 양희은을 만들었다.

기교가 아닌 험난한 역정을 통과한 사람만이 가질 수 있는 시간의 밀도. 연합뉴스

지금 우리에게 필요한 것은 성공의 지름길이 아니다. 인생의 진실은 특별한 깨달음보다 오늘 하루를 비겁하지 않게 살아내는 순간에 담겨 있다. 긴 세월의 부침 속에서 그녀가 보여준 가치는 분명하다. 자기 생애의 주인이 되는 것, 그리고 그 책임을 온전히 감당하는 것, 이 자세야말로 양희은이라는 가수가 이제껏 무너지지 않고 우리 곁에 머물 수 있었던 근간이다.

시간이 흐를수록 빛나는 것은 기교가 아니라 험난한 역정을 뚝심 있게 통과한 사람만이 가질 수 있는 밀도다. 양희은의 일생은 닥쳐오는 시련을 어떻게 일상으로 길들여야 하는지에 대한 답을 제시한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지