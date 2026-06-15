포항시의회, 제9대 마지막 임시회 개회

김일만 의장 "제9대 의회의 성과를 발판 삼아 더 나은 미래를 여는데 의회가 더 큰 역할 해주길" 당부
경북 포항시의회는 15일 오전 제9대 의회의 마지막 임시회인 제330회 임시회를 열었다고 밝혔다.
본회의에 앞서 진행된 개회식에서 김일만 의장은 개회사를 통해 “제9대 의회가 적지 않은 성과를 거두고 마무리할 수 있었던 것은 시의회에 관심과 성원을 아끼지 않은 시민들과 활발한 의정활동을 펼친 동료의원, 주어진 소임에 열정을 다해 준 공직자들 덕분”이라며 “제10대 의회에서는 제9대 의회의 성과를 발판 삼아 포항과 포항 시민의 더 나은 미래를 여는데 포항시의회가 더 큰 역할을 해주길 바란다”고 말했다.
본회의에서는 김성조(사진) 의원이 5분 자유발언을 통해 지난 6. 3. 지방선거 낙선의 소회를 전하며, 제10대 의회 당선의원과 민선 9기 박용선 포항시장 당선인에게 상생과 협치를 통한 의정 및 시정 운영을 당부했다.
이어 시의회는 ▲제330회 포항시의회(임시회) 회기결정의 건 ▲제330회 포항시의회(임시회) 회의록 서명의원 선출의 건을 의결하고 ▲포항시 박재관 자치행정국장으로부터 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 들은 후 제1차 본회의를 마무리했다.
이번 추경예산안은 총 3조2480억원 규모로, 2026년 본예산 3조880억원에서 1600억원(5.2%)이 증액돼 제출됐다.
한편, 시의회는 16일 상임위원회별 예산안 예비심사, 17일 예결특위 활동, 18일 상임위원회별 안건 심사 및 예결특위 활동을 거쳐 19일 제2차 본회의를 끝으로 제9대 의회 모든 공식 의사일정을 마무리하게 된다.
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