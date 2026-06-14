트럼프, SNS에 김정은과 정상회담 사진 공유…배경에 관심

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과 제1차 북미정상회담 사진을 소셜미디어 트루스소셜에 공유했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 별다른 설명 없이 자신과 김 위원장이 함께 걷는 사진을 올렸다.

트럼프 대통령이 공유한 사진은 2018년 6월12일 싱가포르 센토사섬 카펠라호텔에서 1차 북미정상회담 직후 두 정상이 호텔 정원을 함께 산책하는 장면을 담고 있다.

두 정상은 당시 "(북미의) 평화와 번영에 부합되는 새로운 관계 설립에 노력한다", "한반도의 지속적이고 안정적인 평화체제 구축에 노력한다", "한반도의 '완전한 비핵화'를 위해 노력한다" 등 문구가 담긴 합의문에 서명했다.

그러나 2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 2차 북미정상회담은 '노딜(결렬)'로 끝났다.

그 이후 북한은 비핵화 의제를 거부하고 사실상 핵보유국 지위 인정을 대미 대화 조건으로 내세우고 있다.

트럼프 대통령은 3월 김민석 국무총리와 회담에서 김 위원장이 북미대화에 관심을 갖고 있는지 여부를 물은 것으로 전해졌다.

김 총리는 당시 미국 특파원간담회에서 "트럼프 대통령은 북한 얘기가 나오자 보좌관을 시켜 2019년 판문점 회동 당시 김 위원장과 찍은 사진을 갖고 오게 했다"며 "김정은과 좋은 관계를 유지하고 있다고 먼저 말했다"고 전했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지