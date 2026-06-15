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李 대통령, 개표소 시위에 “행패 등 업무방해 엄중수사 지시”

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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SNS에서 “타인의 권리침해 없도록 자제해야”

이재명 대통령은 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위로 국가대표 선수들이 국제대회에 출전하지 못할 위기에 직면했다는 언론 보도 관련, 15일 경찰에 행위자 등 엄중수사를 지시했다.

 

제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 11일째 이어진 15일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 티켓 부스 앞에서 경찰이 순찰을 돌고 있다. 뉴스1
제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 개표소 봉쇄 시위가 11일째 이어진 15일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 티켓 부스 앞에서 경찰이 순찰을 돌고 있다. 뉴스1

 

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 대한체육회 산하 단체들의 최근 기자회견 기사를 공유한 후, “시위대는 의사표현을 넘어 타인의 권리침해가 없도록 자제해야(한다)”라며 이같이 말했다.

 

이어 “시위대의 민간인 출입제한 행패 등 위력에 의한 업무방해에 대해 행위자는 물론 공모자에 대해 엄중수사를 경찰에 지시했다”고 강조했다.

 

앞서 대한체육회 산하 대한핸드볼협회, 대한펜싱협회, 대한수중핀수영협회 등 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 사무실을 둔 단체들은 지난 11일 기자회견에서 “우리에게도 일할 권리가 있다”고 목소리를 높였다.

 

핸드볼경기장 개표소를 봉쇄한 시위로 국제대회 출전 준비 과정이 멈췄고, 국가자격시험도 치르지 못한다면서다. 대회를 앞두고 체육단체들은 선수 유니폼 등 준비에도 차질이 생긴 것으로 알려졌다.

 

시위대도 일반 시민이므로 업무방해 등 사유로 형사 고소 방안은 검토하고 있지 않지만, 사태 장기화 시 피해가 더 커질 것으로 단체들은 우려하고 있다.


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