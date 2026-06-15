빠니, 연예인 유튜버 '선긋기'…"돈 냄새 맡고 들어와"

빠니보틀이 유튜버를 정의한 발언이 온라인에서 화제다.

15일 연예계에 따르면 최근 유튜브 '채널십오야'에는 '2026 유튜브 심포지엄'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 빠니보틀은 "'유튜브 심포지엄'이라 했는데 구성을 받았을 때 조금 놀랐다"고 말했다.

이어 "여기서 제가 인정할 수 있는 유튜버라 할 수 있는 사람은 딱 세 명"이라며 "저, 미미미누, 침착맨"이라고 했다.

그러면서 "이유를 말씀드리겠다"며 "여기 가수, 개그맨들 계시는데 자기 분야에서 어느정도 성취를 이루신 분들이 유튜브에 들어와서 3루에서 시작했는데 본인이 야구를 잘한다고 생각하시는 분들이 계신다"고 했다.

그는 "저희는 진짜 안타를 쳐서 나온 사람들"이라고 했다.

아울러 "연예인분들은 돈 냄새를 맡고 들어오신 분들"이라고 했다.

미미미누는 "정확한 지적"이라고 공감했고, 효연은 조용히 고개를 끄덕이며 인정했다.

누리꾼들은 "빠니 일침 맞는 말", "빠니, 침착맨, 미미미누는 자기소개 할 때 유튜버라고 하는데 다른 사람들은 피디, 가수, 개그맨 등으로 소개하는 것부터 3명과는 다르다", "완전 0부터 시작해서 유투버 길 걸어온 건 빠니보틀 미미미누라고 생각" 등의 공감을 보였다.

<뉴시스>

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