인천공항, 중장기 전략·예산 공모전 열어

인천공항공사가 ,국민들이 참여하는 중장기 전략 등을 공모한다.



인천국제공항공사는 중장기 성장 방향성을 재정립하고 인천공항의 미래 경쟁력을 강화하기 위해 ‘국민참여 중장기 전략 및 사업·예산’아이디어 공모를 진행한다고 15일 밝혔다.

인천공항 전경

이번 공모는 이날부터 7월 3일까지 약 3주간 진행되며 대한민국 국민이라면 누구나 참여 가능하다.

참여를 원하는 경우 공사 홈페이지(http://www.airport.kr/co) 공지사항에서 공모 포스터의 큐알(QR) 코드에 접속해 설문을 작성하면 된다.

공모 분야는 △인천공항의 미래 성장전략 △혁신사업·예산 아이디어 △적극행정 3개 분야로 이와 관련한 다양한 아이디어를 자유롭게 제안할 수 있다.

제출된 의견은 공사 내 외부 평가단이 △제안배경 및 사유 △소요예산 등 구체성 및 실행 가능성 등을 기준으로 종합 평가할 예정이다. 공사는 최종 선정된 아이디어를 향후 인천공항의 중장기 전략 및 예산수립 과정에 적극 반영할 계획이다.

또한 우수 아이디어 제안자 20명에게는 3만원 상당의 기프티콘을 참여자 중 추첨을 통해 선정된 약 300명에게는 1만원 상당의 기프티콘을 제공한다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항은 국민 여러분의 성원과 정부의 일관된 정책지원을 바탕으로 개항 25년만에 세계 3위의 동북아 허브공항으로 성장할 수 있었다”며 “이번 공모를 통해 국민의 눈높이에서 중장기 발전전략을 구체화함으로써 인천공항의 지속 가능한 성장기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편 인천국제공항공사는 대한민국의 관문공항을 운영하는 공기업으로서 공항운영 전반에 국민의 의견을 적극 반영하기 위해 2022년부터 매년 ‘국민참여 전략 및 예산 공모’를 시행했다. 지난해에는 총 1820건의 국민제안 중 우수제안 12건(650억원 규모)을 실제 사업계획에 반영했다.

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