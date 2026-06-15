미미 “이상형, 돈 많고 잘생기고 성격 좋고 입냄새 안 나야”

그룹 ‘오마이걸’ 멤버 미미가 방송에서 자신의 이상형을 솔직하게 털어놨다.

14일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에는 격투기 선수 출신 방송인 김동현과 미미가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이날 대화 중 제작진은 최근 화제가 됐던 미미의 연애 관련 발언을 언급하며 질문을 건넸다.

미미가 자신의 이상형을 밝히고 있다. 런닝맨 - 스브스 공식 채널

제작진이 “최근에 미미 씨 화제가 된 얘기가 있다”고 전하자, 미미는 마지막 연애가 17살 때 1번 이었다고 말했다. 그는 누군가에게 적극적인 호감을 받거나 이른바 ‘썸’을 타본 적도 없었다고 말해 출연진의 놀라움을 자아냈다.

이야기를 듣던 하하는 “네가 너무 방어적이어서 그런다”고 안타까운 듯 조언했다. 김동현은 “체육관에 오라”면서 운동을 하면서 자연스럽게 새로운 인연을 만날 수 있음을 강조했다. 하하는 “잘생긴 사람 진짜 많다”고 체육관에서 사람들을 만나보기를 동조했다.

김동현은 해당 체육관에서 실제로 인연이 결혼까지 간 사례가 있다고 밝혀 미미를 솔깃하게 했다. 이에 미미는 곧바로 “돈 많으신 분도 계시냐”고 물었다. 송지효는 미미를 향해 “돈 많은 사람이 이상형이냐”고 그의 이상형 조건을 파악했다.

그러자 미미는 자신의 이상형 조건을 나열하기 시작했다. 그는 “돈 많고 잘생기고 성격 좋고 입냄새 안 나고”라고 말해 웃음을 자아냈다. 여기에 한 가지 중요한 조건으로 구취가 없어야 한다고 강조했다. 그는 “입냄새가 나면 바로 사탕 드린다”며 가방에서 사탕을 꺼냈다.

한편 미미는 예능 프로그램에서 특유의 꾸밈없는 입담과 유쾌한 성격으로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이날 방송에서도 연애관과 이상형에 대한 솔직한 고백으로 시청자들의 관심을 모았다.

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