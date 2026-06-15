‘외곽 관망 속 선호 단지 쏠림’… 성북 1.36%·광진 1.18%·성동 1.07% 상승 계약 체결

현재 6월 중순을 지나며 체감하는 수도권 주택 시장의 지역별 온도차가 진행되고있음이 국가 승인 통계로 확인됐다.
15일 한국부동산원이 발표한 2026년 5월 전국주택가격동향조사 결과에 따르면 전국 주택종합 매매가격지수는 전월 대비 0.21% 올랐다. 서울이 0.90%, 수도권이 0.46% 오르며 전체 시장의 상승을 주도한 반면 지방은 0.02% 하락해 지역 간 디커플링 현상이 짙어졌다.
◆ 성북·광진·성동 등 강북권 질주... 서대문과 노원구까지 상승세 확산
서울 자치구별 5월 매매 동향을 보면 특히 강북 14개구의 핵심 주거지들을 중심으로 뚜렷한 상승세가 목격된다. 성북구(1.36%)는 길음·종암동 대단지 위주로, 광진구(1.18%)는 자양·광장동 중소형 규모 위주로 매수세가 상대적으로 강하게 유입됐다. 성동구(1.07%) 역시 하왕십리·행당동 역세권 위주로 상승세를 타며 선호 지역의 면모를 보였다. 이와 함께 서대문구(1.06%)는 남가좌·홍제동 주요 단지 위주로, 노원구(1.05%)는 상계·중계동 위주로 상승하며 강북권 주요 지역들이 일제히 서울 평균 상승률을 웃돌았다.
강남 권역 역시 송파구(1.19%)가 잠실·신천동 주요 단지 위주로 상승을 이끌었고, 강서구(1.04%)는 가양·염창동 대단지 위주로 매수세가 붙었다. 구로구(0.96%)는 개봉·구로동 역세권 위주로, 영등포구(0.93%)는 개발 기대감 있는 신길·대림동 위주로 상승 계약이 체결됐다.
경기 지역도 전월 대비 0.31% 상승하며 견조한 흐름을 유지했다. 서울 상급지 진입 장벽을 마주한 탈서울 실수요자들이 서울 접근성이 뛰어난 광명시나 화성 동탄신도시 위주로 유입되는 양상이다. 반면 인천(-0.06%)은 서·남동구 위주로 하락해 대조를 이뤘다.
◆ 전·월세 가격 상승이 매매가 지지... 지방은 하락세 지속
서울의 전세가격지수와 월세가격지수는 각각 0.91%, 0.81% 올랐다. 특히 송파구 전세가 1.62%, 성동구 전세가 1.44% 상승하는 등 상급지 전세 품귀가 5월에 가속화됐다. 이 시기에 누적된 주거비 압박이 결국 현재 6월의 매매 전환 수요를 직간접적으로 자극하고 있는 분위기다.
이와 대조적으로 지방 주택 매매 시장은 5대 광역시가 0.09% 떨어지는 등 전체적으로 0.02% 하락하며 침체 분위기를 이어갔다. 광주가 중소형 규모 위주로 0.52% 하락했고, 제주는 부동산 경기 침체가 심화되며 0.17% 떨어졌다.
이번 조사 결과는 전체 시장의 무차별적인 상승이라기보다, 확실한 정주여건과 미래 가치를 갖춘 서울 상급지와 주요 대단지를 중심으로 수요가 압축되는 흐름을 고스란히 담고 있다.
한국부동산원은 “서울‧수도권 중심으로 신축 및 재건축 추진 단지 등에 대한 수요가 집중되고, 일부 지역은 시장참여자의 관망세가 나타나는 등 혼조세를 보이며, 전반적인 흐름은 상승세를 보이는 가운데, 매매는 일부 외곽·구축 단지에서 관망세를 보이나, 역세권·대단지·재건축 추진 단지 등에서 상승거래가 포착되며 수요가 집중되는 등 전국은 전월 대비 상승하였고, 전·월세는 정주여건 양호한 신축·역세권 단지 등을 중심으로 임차수요가 증가하고 상승 거래 이루어지면서 전·월세 모두 전월 대비 상승”이라고 밝혔다.
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