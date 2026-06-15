부천시, 집배원 ‘안부 살핌 우편서비스’ 통합돌봄 호응

경기 부천시가 집배원이 사회적 고립가구의 가정에 들러 잘 지내는지 챙기는 행정으로 호응을 얻고 있다. 장기요양이나 노인맞춤돌봄 등 정기적인 도움을 받지 않는 이들이 대상이다.

안부살핌 우편서비스 현장 모습.

부천시는 중장년 저소득 1인가구와 자립지원청년 등 62가구에 대해 ‘안부살핌 우편서비스’를 본격 추진한다고 15일 밝혔다. 방문은 월 2회 원칙이다. 체크리스트를 활용해 건강과 주거, 관계망 등 생활 전반의 점검이 이뤄진다. 이를 통해 돌봄 사각지대는 조기에 발굴하고, 필요한 혜택으로 연계시키는 기반을 마련한다.

이번 사업은 지역경제와 관련된 민관 협력 모델이다. 시는 중동사랑시장 상인회와 협조해 생필품 구성과 포장, 배송을 맡긴다. 상인들의 자발적 참여로 지역공동체 중심 기능이 한층 강화됐다는 평가를 받는다.

시는 안부 확인을 단순 방문에 그치지 않고 복지 프로그램과 연계의 출발점으로 둔다. 이 과정에서 지원이 필요한 가구를 발굴해 ‘온라이프’와 접목시켜 통합적인 돌봄체계를 갖출 계획이다. 온라이프는 지역사회보장협의체 등을 활용해 대상자의 안부를 살핀다.

시 관계자는 “안부살핌 우편서비스는 돌봄 사각지대에 놓인 이들에게 지역사회가 함께 관심을 기울이는 것”이라며 “향후에도 고립가구를 지속적으로 발굴하면서 더욱 촘촘한 안전망을 구축해 나가겠다”고 말했다.

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